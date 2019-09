Lækket notat: Så meget stiger cigaretpriserne

Regeringen planlægger at hæve prisen på en pakke cigaretter med op til 10 kroner.

Det viser et internt regeringsnotat fra 5. september, som Altinget er kommet i besiddelse af. I dag koster en pakke cigaretter omkring 40 kroner.

Højere tobaksafgift

Det fremgår af notatet, at regeringen regner med at øge indtægterne fra tobaksafgifter med 400 millioner kroner i 2020 og 600 millioner kroner i 2023.

Det svarer, ifølge beregninger fra Skatteministeriet, til en prisstigning på cirka 3,5 kroner i 2020 og op til 10 kroner i 2023, skriver Altinget.

Socialdemokratiet og Venstre var de eneste partier, der inden folketingsvalget ikke ville sætte ord på, hvor stor en prisstigning de ønskede på cigaretter. Foto: Miriam Dalsgaard

'Svigt af kommende generationer'

Direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker mener ikke, at stigningen er høj nok.

- Det er for slapt. Lige da jeg hørte det, troede jeg, det var løgn. Det er helt, helt utilfredsstillende, siger han til Altinget.

- Det her handler ikke om økonomi eller vælgerløfter. Der er nogle børn og unge, som ikke skal begynde at ryge, for de risikerer at dø af det. Det er et svigt af de kommende generationer, hvis ikke vi får stoppet den her udvikling.

Flere partier ønsker højere priser

Op til folketingsvalget meldte en række partier ud, hvor meget, de synes, prisen på en pakke cigaretter skal hæves til. Dengang ville hverken Venstre eller Socialdemokratiet sætte tal på.

Dansk Folkeparti vil lade cigaretpriserne stige i takt med inflationen og foreslog under forhandlingerne om sundhedsreformen en prisstigning på syv-otte kroner.

De Konservative, SF, Enhedslisten, Alternativet og De Radikale ønsker en pris på minimum 60 kroner, mens Liberal Alliance og Nye Borgerlige som de eneste ikke ønsker at hæve priserne.