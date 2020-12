Lækket rapport: Minkgrave kan allerede have forurenet grundvand

Der er fare for, at grundvandet under minkgravene i Kølvrå og Bovtrup bliver forurenet, hvis myndighederne ikke gør noget med det samme.

Faktisk er der overhængende risiko for, at forurenet væske fra de millioner af begravede mink allerede er endt i grundvandet.

Det viser en rapport som GEUS – De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – og Danmarks Tekniske Universitet har lavet for Miljøstyrelsen. En rapport som Radio4 er i besiddelse af. Miljøstyrelsen bestilte rapporten 23. november og modtog den 4. december.

Ifølge statsgeolog og afdelingschef i GEUS, Claus Kjøller, der er en af forskerne bag rapporten, er risikoen for forurening overhængende.

- Under en række antagelser, kan det øverste grundvand allerede være blevet forurenet, siger Claus Kjøller til Radio4.

Han tilføjer, at der skal laves konkrete målinger ved og under minkgravene, før man med sikkerhed kan sige, om der siver forurenende stoffer ned i grundvandet. Rapporten opfordrer myndighederne til straks at igangsætte disse målinger.

En helt central anbefaling lyder også, at der hurtigst muligt skal laves tag over minkgravene. Det skal gøres for at undgå, at regn fremskynder nedsivning af de skadelige stoffer til grundvandet.

- Grav dem op

Borgmester i Viborg Kommune, Ulrik Wilbek (V), har tidligere overfor Radio4 kritiseret nedgravningen af minkene, og han ærgrer sig over rapportens konklusioner.

- Det her beviser bare, at de mink skal graves op hurtigst muligt. Det har hele tiden været mit udgangspunkt, siger Ulrik Wilbek til Radio4.

Hos Danske Vandværker, der er brancheorganisation for landets vandforsyninger, vækker rapporten vrede.

- Det er dybt bekymrende, og det bekræfter jo, at når vi har rejst de spørgsmål, vi har rejst, så har der været grund til det, siger formand Susan Münster til Radio4.

Det er blandt andet den ene minkgrav ved Kølvrå i Viborg Kommune, der er placeret meget tæt på det lokale vandværk.

- Hvis det strømmer hen mod drikkevandet, så udgør det jo en enorm risiko, siger Susanne Münster til Radio4.

'Har begyndt undersøgelse'

Miljøstyrelsen har ikke ønsket at stille op til interview, men oplyser til Radio4, at der er påbegyndt en forureningsundersøgelse ved begge minkgrave, og at GEUS-rapporten bliver brugt i den sammenhæng.

Miljøstyrelsen oplyser også, at der endnu ikke er truffet beslutning om at bygge et tag over minkgravene.

Radio4 har bedt om en kommentar fra miljøminister Lea Wermelin (S) til rapportens konklusioner, men ministeriet henviser til Fødevareministeriet, der har det overordnede ansvar for nedgravningen af mink. Fødevareministeriet henviser tilbage til Miljøstyrelsen og har derudover ingen kommentarer til Radio4.

Da Miljøstyrelsen bestilte rapporten 23. november, mere end to uger efter minkene blev gravet ned, var opgaven til forskerne at komme med anbefalinger til at håndtere problemet – dog med det forbehold at minkene ikke skulle graves op.