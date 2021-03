Lækket rapport om kvægs tilstand: 'Ekstremt alarmerende'

En lækket tilsynsrapport viser, at kvæg er døde af sult, og at de har været for svage til at kunne føde i et offentligt naturområde

En lækket tilsynsrapport fra Naturstyrelsen Kronjylland fremlægger stor kritik af Nationalpark Mols Bjerge i Rønde i Østjylland.

Flere dyr i kvægbestanden er døde af sult, fordi de ikke er blevet fodret. Dyrene har været så sultne, at de har forsøgt at spise giftige planter og bark fra træer.

Området er ejet af Naturstyrelsen, som er en styrelse ejet af Miljøministeriet.

Det lever dyrene af Naturstyrelsens naturpleje i Mols Bjerge går ud på at pleje vigtige naturområder. Det sker ved, at dyrene som udgangspunkt ikke bliver fodret. De skal kunne klare sig med græs og andet, der er tilgængeligt i deres indhegning. På den måde kan naturen styrke sig selv. Om sommeren og foråret gror alt, så der er rigeligt med føde uden at hjælpe udefra. Sådan er det bare ikke om vinteren. Om vinteren bliver dyrene derfor nødt til at spise andre ting end græs. Eksempelvis brombær, slåen, mindre træer og gyvel. Kilde: Naturstyrelsen Vis mere Luk

'Der var tydelige tandmærker i barken, hvor kvæget har forsøgt at æde. Visse træer havde fået afgnavet barken op i to meters højde,' lyder det således fra dyrlægen i rapporten.

'Ved yderligere inspektion af arealerne fandtes afgnavede planter af arten gyvel. Det er ekstremt alarmerende. Det er første gang, jeg har set kvæg spise gyvel, da de har en naturlig negativ reaktion mod giften i planten.'

Ekstra Bladet har været i kontakt med det dyrlægehus, der har udformet rapporten. De har ikke ønsket at udtale sig yderligere.

Her ses et af dyrene fra nationalparken. De har adgang til vand, men maden skal de selv stå for. Foto: Per Øxenholt

- Det er noget forbandet svineri

Dyrlæge hos Djurslands Hestepraksis Jens Kristoffersen kalder episoden for fuldstændig uforsvarlig, da Ekstra Bladet taler med ham.

- Som dyrlæge bliver jeg bare nødt til at sige, at det her er noget forbandet svineri. Der er ingen tvivl om, at de her dyr er blevet udsultet med vilje. Og det har været gennem lang tid, siger han.

Ekstra Bladet har fremlagt kritikken for Jørgen Blach, der er formand for Nationalpark Mols Bjerge. Han henviser til Naturstyrelsen, da det er styrelsen, der har stået for driften i det område, hvor dyrene har gået.

Alligevel siger han:

- Jeg synes bestemt ikke om det, der er sket. Det må simpelthen ikke ske. Og jeg ved desværre ikke, hvad der er gået galt.

- Men du er jo formand for stedet, så har du ikke noget ansvar i sådan en sag?

- Nej. Vi har ikke ansvaret for det, der er sket, siger Jørgen Blach fra Nationalpark Mols Bjerge.

Naturstyrelsen vil gøre det bedre Naturstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at der har været flere dødsfald end normalt blandt de naturplejende dyr, og at de blev politianmeldt den 5 marts. Fire køer og to stude ud af en bestand på 160 dyr er døde. Men dyr er også blevet kørt væk, og de går ikke under dødsstatistikken. Udover det så har dyrene været så afmagret, at der har været en stigning i aborter. De har været så svage, at de ikke har kunnet føde. Naturstyrelsen har tænkt sig at lære af forløbet, skriver de på sin hjemmeside: 'Naturstyrelsen er meget opmærksomme på at god og effektiv naturpleje ikke sker på bekostning af dyrevelfærden. Derfor ser vi nu også på, hvad vi kan lære af årets forløb.' Vis mere Luk

- Dyrevelfærden har været i orden

Selvom rapporten har fundet dyrenes tilstand stærkt kritisabel, mener Peter Brostrøm, der er skovrider fra Naturstyrelsen Kronjylland, ikke, at der er et problem.

- I skriver på jeres hjemmeside, at I prøver at ramme en balance mellem at fodre så lidt som muligt, men samtidig tænker på dyrevelfærd. Har I ramt den balance?

- Jeg henviser til det, vi har skrevet på hjemmesiden. Vi er enormt opmærksomme på balancen mellem hensynet til naturen og til dyrevelfærden. Og det er i orden, at dyr spiser andet end græs. Eksempelvis gyvel, brombær og andet.

- Jeg har lige talt med en dyrlæge, der siger, at hverken bark eller gyvel er sundt for dyrene at spise ...

- Jeg vil ikke kommentere på, hvad en dyrlæge har fortalt dig. Og jeg henfører igen til det, vi har skrevet på vores hjemmeside.

- Men du mener, at dyrevelfærden har været i orden i det her eksempel?

- Jeg mener, vi har reageret på dyrenes tilstand.

- Så dyrevelfærden har været i orden?

- Ja, det mener jeg, den har.

Der er ikke meget græs tilbage at spise. Foto: Per Øxenholt

Ekstra Bladet har talt med Østjyllands Politi, der bekræfter, at de undersøger sagen.