Lærer fik elever til at vaske hænder i toilet

To elever på en skole i København endte med at vaske hænder i toilettet, efter lærer havde opfordret til det. Nu beklager skolen

En lærer har opfordret elever til at vaske hænder i toilettet.

Det er sket tirsdag i denne uge på Oehlenschlægersgades Skole i København.

Efterfølgende har skolen sendt besked ud til forældrene på årgangen, som består af elever i ni-tiårs alderen.

'Jeg beklager meget at en af lærerne (den specifikke klasse er udeladt af hensyn til de involverede børn, red.) i dag har sagt til eleverne, at de kunne vaske fingre i det vand der løber når der skylles ud i toilettet,' lyder det i beskeden, som Ekstra Bladet er i besiddelse af, og som skoleleder Anette Lauge er underskriver af.

Skolen er lige nu under renovering, og derfor er indskolingen placeret i DSB's gamle centralværksted. Tirsdag bliver en vandledning gravet over, og der er pludselig ingen vand. Flere børn har fået sæbe på fingrene.

Farligt

Det er i den forbindelse, at læreren siger, at de kan stikke fingrene ned i toilettet, fordi det er det samme vand, der er i hanen. To af børnene vælger at lytte til læreren. Dagen efter fastholder læreren over for eleverne, at det fint kan lade sig gøre at vaske hænder i et toilet.

Men det er hygiejneekspert Michael René, lektor i hygiejne og fødevarevidenskab ved Københavns Professionshøjskole, mildest talt ikke enig i.

- Det er tragisk og farligt, at en lærer opfordrer eleverne til at gøre det. De risikerer at opsamle salmonella- eller e-colibakterier. Det kan i værste fald medføre både opkast og diarré, siger Michael René og fortsætter:

Utilgiveligt

- Det er decideret sundhedsskadeligt at komme med sådan et råd. Efterfølgende er det vigtigt, at børnene får vasket fingrene grundigt, og at de sørger for at komme ned i alle mellemrum på fingrene. Og så skal de efterfølgende bruge håndsprit, siger han. Sidst, men ikke mindst er det vigtigt, at børnene også anvender en god håndcreme - specielt i denne tid, hvor vi vasker hænder oftere end normalt.

I beskeden til forældrene skriver Anette Lauge videre:

'Det er utilgiveligt at en voksen siger sådan til eleverne. Det er i aller højeste grad sundhedsskadeligt. Dette vil ikke ske igen. Jeg har talt med den pågældende og tager vare på sagen. Jeg håber at I som forældre har tillid til at jeg håndterer sagen korrekt.'

Elever fra Oehlenschlægersgades Skole fik at vide af lærer, at de bare kunne vaske hænder i toilettet. Nu beklager skolen. Foto: Anthon Unger

