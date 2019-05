Lærer fyret: Gav alle sine elever 12

Tusindvis af elever i hele Danmark kæmper hver eneste dag for at få 12, men for en gruppe elever i faget Transkulturelle Processer på Aalborg Universitet var det ingen sag.

Alle 18 fik nemlig 12 ved deres eksamen, og det havde de fået at vide på forhånd.

Det skriver Uniavisen.

Den mærkværdige sag er nu endt med, at underviser Erick Gonzalo Palomares Rodriguez har fået en fyreseddel, og i en mail forklarer dekan, Henrik Halkier, hvorfor:

'Jeg anser din bedømmelse og karakterafgivningsprocedure ved denne eksamen for at være en bevidst tilsidesættelse af dine pligter som adjunkt ved Aalborg Universitet. Ledelsen finder, at det ikke er tilfældigt, at du gav samtlige studerende samme karakter, men at det derimod var en bevidst handling fra din side, hvilket betyder, at du ikke gav hver eksamensopgave en individuel bedømmelse', skrev han i en mail til underviseren 20. maj, hvor Henrik Halkier også kaldte sin medarbejder til møde.

Hold op med at tænke på tal

Uniavisen har efterfølgende talt med underviser Erick Gonzalo Palomares Rodriguez, der forklarer, at eleverne havde brug for en pause, hvor de ikke skulle tænke på tal. Det handlede om at lære.

- Jeg sagde til de studerende; lad være at bekymre jer om karakteren. I får 12. I er her for at lære, og I bliver betalt for det med offentlige midler. Jeg vil have, at I tænker på at lære. Hold op med at tænke på tal. Lad os have to timer en gang om ugen, hvor vi tænker og lærer, siger han til Uniavisen.

Selv om han også bekræfter, at han havde fortalt eleverne, at de ville få 12 på forhånd, så holder han fast i, at de fortjente det allesammen.

Erick Gonzalo Palomares Rodriguez valgte efterfølgende at udeblive fra mødet med Henrik Halkier, og derfor blev han formelt fyret 24. maj.

- At alle studerende får 12 er et højest usandsynligt udfald. Vi kan se i alle andre discipliner, at karaktererne fordeler sig. Det er uantageligt at bringe Aalborg Universitet i en situation, hvor vi ikke gør det, vi skal, nemlig at give en saglig bedømmelse til hver enkelt studerende, siger Henrik Halkier til Uniavisen.

Af samme årsag står 12-tallene ikke ved magt, og de 18 studerende får nu en ny bedømmelse.