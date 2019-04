Lærer fyret: Nægtede at danse til skolefest

Klager mener, at hun har ret til at nægte dette på grund af sin religion. Skolelederen siger, at klager og alle andre, både ansatte og elever, må og kan have den religion de ønsker, og at skolens værdigrundlag er ”ikke-religiøst”. Men hverken elever eller personalet kan fritages fra undervisningen eller skoleaktiviteter med henvisning til religiøs overbevisning. Hvilket klager er fuldt bekendt.

Klager siger, at skolelederen dengang hun ansatte hende jo vidste, at klager er Jehovas Vidne. [Skolelederen] bekræfter dette og siger, at det er fordi, at religion netop ikke har indflydelse på ansættelsen. [Klagers] religion er en privat sag, som skolen ikke blander sig i. Det er kun fordi, klager nu ønsker at inddrage sin religion i måden, hun udfører sit arbejde, og i dette tilfælde endda nægter at udføre sit arbejde, at det er et problem.

Skolederen siger, at klager kender skolens værdigrundlag, og at klager er vel vidende om, at den samme holdning og linje er gældende over for elever i forhold til at deltage i lejrskoler, julearrangementer, bad efter idræt osv.

Klager holder fast i sin udmelding, og [skolelederen] siger, at hun havde håbet at [klager] havde ombestemt sig, således at det ikke udviklede sig til en egentlig personalesag, og at det jo kan få konsekvenser for [klager]. [Klager] mener, at det snarere vil få store konsekvenser for skolen.

Skolelederen fortæller, at klager med sin udmelding ikke skal tilbage i sine klasser den 3. maj.

Klager spørger, om hun skal møde på arbejde torsdag den 3. maj. Skolelederen siger, at klager vil høre nærmere om dette i begyndelsen af kommende uge, og skolelederen vil indkalde til et nyt møde

Kilde: Ligebehandlingsnævnet