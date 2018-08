Lærer hyldes: Laver magisk forvandling i klasseværelse

Du kommer nok aldrig til at se et klasseværelse helt som dette

Velkommen til klasseværelse 9 3/4.

Kendere og fans af det fortryllende Harry Potter-univers forbered jer på at tabe kæben og blive grønne af misundelse.

For næsten lige meget hvad, bliver jeres tidligere folkeskolelærer næppe så sej som Tressa Mellow Bargella fra Valley View School District i Pennsylvania.

Hun har nemlig indrettet et helt klasseværelse som et vaskeægte Harry Potter-eventyr.

Og for at det hele skal blive endnu mere autentisk, så bliver en i klassen hver uge kåret til 'Ugens magiker.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

Eventyrene venter forude. Foto: Privat

Er helt udkørt

Tressa, der underviser en tredjeklasse, har uploadet en lang række billeder af de fortryllende undervisningsomgivelser til sin Facebook-profil, og man kan roligt sige, at hun har taget det sociale medie med storm.

Hendes oplsag har fået intet mindre end 136.000 delinger. Her skriver hun også, at hun 'er fuldstændig udkørt,' efter at have brugt al sin energi på forvandlingen af lokalet.

Men det er nok ikke så underligt, for hun har virkelig fået mange detaljer med fra J.K Rowlings elskede fortællinger.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lærernes stol er noget anderledes end normalt. Foto: Privat

Alt passer

Når eleverne træder ind i det magiske klasseværelse bliver de blandt andet mødt af svævende stearinlys, fodtrin fra de såkaldte Marauders Map og udklip fra fantasiverdens-avisen, Daily Prophet.

Bordene er opdelt alt efter, hvilket Hogwarts hus børnene tilhører. Enten kan de blive en del af Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff eller Ravenclaw.

Hvis eleverne ikke opfører sig ordentlig, risikerer de at blive sendt ud i den forbudte skov, mens sidste stop for dem er det skrækindjagende fængsel Azkaban.

Du kan selv tage på eventyr i Tressas helt utrolige klasseværelse herunder: