Lærer og elev coronasmittet: Fire klasser sendt hjem

Søndag fik skoleleder på Nørre Vedby Skole Steen Blom den triste besked, at en lærer og en elev på Nørre Vedby Skole er konstateret smittet med covid-19.

- Det har fået den konsekvens, at fire klasser og ni lærere er sendt hjem i karantæne, siger skoleleder Steen Blom til Folketidende.dk.

Søndag blev der sendt besked til forældrene på skolen, hvor skolelederen informerede om sagen.

I beskeden orienterede skolelederen om, at man efter rådgivning fra sundhedsmyndighederne, og skoleforvaltningen havde sat gang i et opsporingsarbejde i samarbejde med de berørte og kommunelægen.

- Et af kriterierne er, om elever og lærere har haft 'nær kontakt' - altså været inden for en afstand på en meter, fortæller Steen Blom.

Søndag fik de ni skolelærere og elever fra fire klasser besked på, at blive hjemme i karantæne, indtil de alle er testet negative, eller ikke have oplevet symptomer på corona i 14 dage. Og de smittede må først møde op på skolen igen efter at have været symptomfri i to døgn.

Alle de berørte medarbejdere og klasser har modtaget særskilt underretning herom.

Fredag i denne uge går skolerne på sommerferie, og det betyder, at mange elever og lærere ikke når at komme tilbage inden sommerferien.