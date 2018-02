Lærer sparket ud: Fyret for at gifte sig

Fagligt dygtig og vellidt af sine elever og deres forældre.

Den 32-årige lærer Jocelyn Morffis perfekte skudsmål var ikke nok for lederne af den katolske skole Sct. Peter & Paul Catholic School i Miami i USA.

Fire døgn efter at have giftet sig med sin kæreste igennem to år blev Jocelyn Morffi uden varsel sparket ud, da hun torsdag morgen troppede op for at passe sit arbejde.

En katolsk pater velsigner her Jocelyn Morffi (til venstre) og Natasha Hass i Guds navn ved en sandstrand i Florida Keys. Foto: Privatfoto

Efter en kort samtale blev hun ifølge New York Daily News og The Miami Herald bedt om at skrubbe af med øjeblikkelig virkning.

Den på alle måder lovlydige kvindes brøde består ikke så meget i, at hun er lesbisk. Det virkelig forbandede er efter den ortodoks-katolske skoleledelses mening, at Jocelyn Morffis kæreste, Nathasha Hass, nu også er hendes ægtefælle.

Frygter for elevers udvikling

Parret blev forrige weekend gift ved en katolsk højtidelighed i Florida Keys, og de har i den grad delstatens lovgivning med sig. I Florida har homoseksuelle ægteskaber været 100 procent legale siden 2015.

På facebook glæder Jocelyn sig over, at hun har giftet sig med sit livs kærlighed. Men hun noterer sig samtidig med en sørgmodig undertone, at prisen 'desværre er, at jeg som et resultat af det har mistet sit arbejde'.



Jocelyn Morffi har i syv år passet sit job som lærer til alles tilfredshed. Flere af hendes elevers forældre truer nu ifølge amerikanske medier med at trække deres børn ud af skolen i protest mod hendes fyring. Foto: Privatfoto.

'Med mit valg af partner er jeg efter deres mening ikke en rigtig katolik', forklarer Jocelyn Morffi med henvisning til skoleledelsens påstand om, at hun med brylluppet har begået kontraktbrud.

Udadtil har skolens talsmand Mary Ross Agosta holdt sig til at forklare, at Jocelyn Morffi ikke længere ville være i stand til at varetage elevernes åndelig udvikling. Det samme vævende ordvalg har de brugt i et brev til elevernes forældre.

Forældre er rasende

Den forklaring køber Jocelyn Morffis støtter på de sociale medier og i forældregruppen slet ikke.

- Vi er edderspændt rasende. Skolen har behandlet hende som en kriminel. Hun var en af de bedste lærere på skolen, og vi er ligeglade med hendes seksualitet, siger Cintia Cini, mor til en elev i Jocelyn Morffis klasse, til Miami Herald.

Herunder: Jocelyn Morffis udmelding på de sociale medier har kastet masser af moralsk støtte af sig.

Flere forældre overvejer angiveligt at trække deres børn ud af skolen i protest mod den velansete lærers fyring.

Skolens stejle holdning kan være påvirket af, at der ikke findes en lov, der beskytter homoseksuelle mod diskrimination i Florida.

Den romersk katolske kirkes ærkebiskop i Miama, Thomas Wenski, har også blandet sig. Han har efter lovændringen i 2015 fastslået, at homoseksualitet principielt - efter hans og kirkens mening - er uforeneligt med at udfylde en række job-funktioner i og udenfor den katolske kirke.

Jocelyn Morffi nåede at være ansat syv år på den katolske skole.