Lærer suspenderet: Onanerede midt i virtuel undervisning

Den 10. juni blev en mandlig lærer suspenderet på grund af en ’beklagelig hændelse’. Det fremgår af et brev sendt til elever og forældre på gymnasiet. Et brev TV2 ØSTJYLLAND er i besiddelse af.

I brevet med titlen ”Orientering om beklagelig hændelse” skriver skolen:

'En underviser på HHX i Viby havde uheldigvis ikke fået lukket sin computer i forbindelse med en virtuel undervisningslektion. Via kameraet på underviserens computer fik en elev dermed lejlighed til at filme den pågældende underviser i en privat situation, der fandt sted i underviserens eget hjem.'

”Den private situation”, som skolen beskriver, handler ifølge TV2 ØSTJYLLANDs oplysninger om, at læreren har sat sig på en sofa og onaneret, imens eleverne lavede gruppearbejde.

Den elev, der valgte at filme sin lærer, har muligvis overtrådt loven. Det er nemlig ifølge straffelovens § 264a strafbart at fotografere eller filme personer på privat område uden vedkommendes vidende og samtykke.

Men hvem eleven er, ved skolen ikke. Og det er også stadig uklart, hvordan videoen er blevet delt, og hvornår det præcis er sket. Derfor har Aarhus Handelsgymnasium valgt at overdrage sagen til Østjyllands Politi.

- Vi ser på sagen med stor alvor. Parallelt med at vi har overgivet sagen til politiet, er vi i gang med at foretage vores egne undersøgelser og kigge vores it-systemer igennem, forklarer Gitte Nørgaard, direktør på Aarhus Business College i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Ifølge brevet til elever og forældre er læreren suspenderet for at ’sikre ro og for at få en mulighed for at få belyst hændelsen fuldt ud’.

- Underviseren er ekstremt pinligt berørt over situationen, og da vi fik nys om sagen fra forældre og elever, valgte vi at suspendere underviseren og orientere alle elever og ansatte, siger Gitte Nørgaard, direktør på Aarhus Business College i et skriftligt svar til TV2 ØSTJYLLAND.

Direktøren oplyser desuden, at der naturligvis vil blive taget hånd om de elever, der er direkte berørt af suspensionen, da flere elever skulle til eksamen hos den pågældende lærer.

TV2 ØSTJYLLAND har stillet flere spørgsmål om situationen, men direktøren oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer.