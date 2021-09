Lærer undersøges for krænkende beskeder

Tech College i Aalborg har iværksat en undersøgelse af lærer for at sende upassende beskeder til elever

En underviser på Tech College i Aalborg skulle angiveligt have sendt upassende beskeder til elever på skolen.

Det bekræfter Tech Colleges direktør Søren Samuelsen i en mail til Nordjyske.

Eleverne har gjort skolens ledelse opmærksom på det, og nu iværksætter Tech College en afdækning af sagen.

'Det kan i den forbindelse oplyses, at nogle elever har gjort skolen opmærksom på, at en underviser har sendt upassende beskeder til elever, som er over 18 år...' skriver Søren Samuelsen i en mail til Nordjyske.

Han understreger også i mailen, at skolen har nultolerance over for sådan en adfærd. Derfor tager de sagen meget alvorligt.

Søren Samuelsen og Tech College ønsker ikke at kommentere yderligere på sagen.

