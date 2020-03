Lærers coronatrick går amok på nettet

Rachel Stroe havde ikke regnet med, at hendes trick til at vaske hænder ville blive set af så mange mennesker

En underviser er kommet op med en ny måde, så børnene i hendes klasse kan vaske hænder på den halve tid, mens man prøver at bremse spredningen af coronavirussen.

Rachel Stroe lagde en video ud på Facebook, og på kort tid har den allerede fået over 75.000 visninger.

Rachel fra Basingstoke begyndte at udvikle metoden, efter coronavirus spredte sig og specielt sundheds- og undervisningspersonale blev bedt om at tænke sig om, når de var på arbejde.

Flere lærere havde angiveligt problemer med at finde tid til den grundige håndvaskning, samtidig med at de skulle have eleverne igennem pensum. Derfor har Rachels video også haft stor betydning, fordi man med den nye metode kan mindske tiden, men samtidig få vasket hænderne grundigt.

I videoen undskylder hun, hvis hun bare siger noget, som alle alligevel godt ved, men at hun håber, det kan være en hjælp til nogen.

'Til mine venner, der også underviser, jeg er ked af, hvis det her er noget, I allerede ved, men det har gjort mit liv så meget lettere, når man skal vaske sine hænder så ofte, som det anbefales. I må rigtig gerne dele', står der.

Hun forklarer herefter metoden til at vaske hænderne.

'Jeg lavede et eksperiment med mine 30 fem til seksårige elever, og vi har mindsket tiden for håndvask betydeligt. Jeg får alle børnene op foran vasken og stiller dem i en række. De gør alle sammen deres hænder våde og får sæbe på. Så skal de tilbage på i linje og gnide deres hænder. Når de når frem til vasken igen, har de vasket hænderne i 20 sekunder, så de kan vaske dem af og tørre dem. På den måde spreder de ikke bakterier', lyder det.

Hun forklarer, at det sparer hende for meget tid, og at hun håber, det kan være en hjælp.

Til Manchester Evening Post har Rachel fortalt, at hun var meget glædeligt overrasket over, hvor populær videoen er blevet.

- Jeg havde slet ikke regnet med, at det ville blive så sort. Jeg delte det på nogle grupper for undervisere, men pludselig stak det bare af. Jeg gjorde det fordi, at det er vigtigt med god håndhygiejne i disse tider, og vi bliver ofte nødt til at vaske børnenes hænder. Det tog tit op til 20 minutter, og nu har vi gjort det mere effektivt.