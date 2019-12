Lærke blev født midt i orkan: - Alle kalder mig orkanbaby

En stormfuld aften i december for 20 år siden var Lærke Juhl Pedersens fødsel tæt på at ende i et stort mareridt.

Mens millioner af danskere kæmpede med at begrænse skaderne fra den største orkan i nyere dansk historie, kæmpede Lærkes højgravide mor nemlig en helt anden kamp.

Selv om hun var højgravid, var hun blevet sendt hjem fra sygehuset. Med et ufødt barn inde i maven satte Lærkes mor kursen mod hjemmet i Tobøl sammen med Lærkes far. De boede ude på landet sydøst for Esbjerg. Væltede træer og en ruskende vind gjorde dog hjemturen utrolig barsk og gav store bump på vejen. Lærkes liv var i fare.

Men her stoppede dramaet ikke.

- Der var kun tre veje ind til vores hus, men de var alle spærrede, så det endte med, at min mor og far holdt ind ved min nabo, og da de så kom ind til vores nabo, gik min mors vand. Alle gik sådan lidt i panik, for ingen havde prøvet sådan en fødsel før. Der var intet vand, strøm eller noget som helst, så det var lidt vildt, siger Lærke Juhl Pedersen til Ekstra Bladet.

Kort før fødslen gik rigtigt i gang opstod der dramatik på ny, da taget på forældrenes stald fløj, og så måtte jordemoderen hasteindkaldes.

- Jeg blev vasket i kartoffelvand og gammel sodavand, der var optøet. Heldigvis havde vi en jordemoder, der boede fem kilometer væk. Vi boede jo på landet, så vi havde traktorer og kraner, og så var der heldigvis nogle af mændene, som kunne fjerne træerne, så jordemoderen kunne komme over til min mor og hjælpe hende. Så passede det lige med, at jeg kunne blive født der, uddyber hun.

I dag kan Lærke fejre sin 20-års fødselsdag, og det er hun taknemmelig for. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Lærke Juhl Pedersen går i dag på University College Lillebælt (UCL) i Odense. Men selvom hun har rykket teltpælene væk fra de trygge rammer ude på landet i Tobøl, slipper hun ikke for at høre fra andre mennesker om hendes utrolige fødsel.

- Jeg kan jo huske, at da jeg var mindre, var der mange, som ikke engang kunne huske mit navn. De kaldte mig orkanbaby igen og igen, men nu hvor jeg er blevet ældre, synes jeg egentlig, det er skidesjovt.

Skiller sig ud fra mængden

Den vilde historie om Lærke Juhl Pedersens fødsel har sat sine spor hos hende. Hun fylder denne tirsdag 20 år, og der går ikke mange uger mellem, at historien bliver delt blandt familie og venner.

- Vi griner jo lidt ad det i familien. Det er jo en positiv historie, for det kunne være endt grueligt galt. Jeg synes dog, det er fedt, at man har lidt ekstra at give af end andre. Det er en del af mit DNA, så jeg synes, det er fedt, at det er en del af mig, for det gør mig lidt speciel i forhold til andre.

Lærke har blandt andet fået lavet en tatovering til ære for den vilde fødsel. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Speciel tatovering

Årstallet 1999 betyder noget specielt for Lærke Juhl Pedersen. Det er nemlig et symbol for hende på 'orkanfødslen,' som i sidste ende var skyld i, at hun er kommet til verden og lever et godt og sundt liv dagen i dag.

Hun har derfor valgt at få lavet en speciel tatovering.

- Det er jo sjovt, for mine forældre har altid været modstander af tatoveringer, og jeg har altid været sådan lidt, at det skulle jeg aldrig have. Jeg kunne dog mærke, at det faktisk var en stor del af mig, den måde jeg er blevet født på, lyder det fra Lærke Juhl Pedersen.

Historien om Lærke Juhl Pedersens fødsel er unik og står som et kapitel for sig selv. Hun er dog taknemmelig for, at fødslen endte lykkeligt.

Tilbage i Odense kan hun derfor med glæde fejre sin 20 års fødselsdag med venner og familie, hvor dagen blandt andet har stået på brunch samt et par timer på skolebænken.