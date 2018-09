Yderligere to russere anholdt i novichok-skandale: Ville hacke laboratorie

To russiske mænd er blevet anholdt under mistanke om at planlægge et hacking-angreb mod et laboratorie i Schweiz, hvor nervegiften fra Salisbury-sagen blev analyseret

Den hollandske regering har udvist to formodede spioner fra Rusland tidligere på året, skriver The Guardian.

De skete efter de to mænd blev anklaget for at planlægge et hacking-angreb mod et schweizisk laboratorie, hvor nervegiften fra drabsforsøget på den russiske ex-spion Sergei Skripal, blev analyseret.

De formodede spioner blev anholdt i den hollandske by Haag i foråret i forbindelse med en efterforskning, der blev foretaget i samarbejde mellem britiske, schweiziske og hollandske efterretningstjenester. Det er dog først nu, at anholdelsen er offentliggjort.

Schweizisk efterretningstjeneste bekræfter anholdelser

Den schweiziske avis Tages-Anzeiger skriver, at mændene var i besiddelse af udstyr, der kunne blive brugt til at bryde ind i laboratoriets IT-system, da de blev anholdt.

Kommunikationschefen i den schweiziske efterretningstjeneste, Isabelle Graber, har siden bekræftet anholdelsen af de to mænd over for The Guardian.

- De schweiziske myndigheder kender til sagen om de russiske spioner, der er blevet opdaget i Haag og udvist fra samme sted. Den schweiziske efterretningstjeneste, FIS, deltog aktivt i efterforskningen sammen med sine hollandske og britiske partnere. FIS har dermed bidraget til at forhindre illegale handlinger mod den schweiziske infrastrukur, siger hun.

Laboratorie: Novichok dræbte ex-spion

Sergei Skripal, en tidligere russisk officer og dobbeltagent for den britiske efterretningstjeneste, MI6, og hans datter, Yulia, blev forgiftet i den engelske by Salisbury 4. marts.

Det schweiziske laboratorie, Spiez-laboratoriet, har desuden bekræftet den de britiske myndigheders påstand om, at de Sergei og Yulia Skripal var blevet forgiftet med nervegiften novichok.

Det er endnu uklart, hvorfor de to udviste mænd befandt sig i Haag, hvor den internationale organisation mod kemiske våben, OPCW, har hovedsæde.

I en meddelelse fra den russiske ambassade i Schweiz bliver anholdelsen af de to mænd hverken bekræftet eller benægtet. Ambassaden kalder de schweiziske myndigheders udmelding for 'et påfund' og udtaler, at den 'ikke vil kvalificere forsøg på at piske en anti-russisk stemning op.'

Se også: Ekspert om russisk spion-interview: Et amatøragtigt stunt

Rusland: To mænd bag giftangreb fundet

Beskyldt for at stå bag horribelt giftangreb: - Vi var bare turister