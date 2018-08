Læsere tilbyder hjælp til familien Jørgensen

Historien om syvårige Oliver Jørgensen har fået mange forskellige reaktioner. Flere læsere er nu begyndt at ringe og skrive ind på redaktionen.

Oliver blev for to år siden diagnosticeret med en mild grad af ADHD. Han kunne ikke falde i søvn og familien søgte derfor hjælp hos kommunen til en kugledyne. Det afslog kommunen, fordi Oliver skal have afprøvet sovemidlet melatonin, før kommunen kan udlåne en kugledyne.

Det har fået flere læsere til at tilbyde kugledyner, mens andre fortæller, hvordan man nemt kan lave sin egen.

Én af dem der vil hjælpe er Peter Otzen. Hans søn havde stor glæde af kugledynen, og det håber han også, at Oliver vil få.

- Hvis ikke kommunen vil hjælpe familien, ja, så vil jeg gerne, siger han.

Ekstra Bladet har formidlet kontakten mellem familien og Peter Otzen. Da Olivers mor, Lene Jørgensen, hører om tilbudet, siger hun:

- Det er dybt rørende og meget sødt, at han vil hjælpe os. Men vi håber også, at kommunerne vil overveje endnu engang, om de gør det rigtige, når de afviser at udlåne en kugledyne.

