Læsø er landets første færdigvaccinerede kommune

Læsø er den første af landets kommuner, hvor alle borgere, der ønsker det, er blevet færdigvaccineret.

De sidste vaccinestik er blevet givet torsdag eftermiddag, og 86 procent af læsøboerne er nu vaccineret.

- Det har jeg det da godt med. Det giver en vis beskyttelse, når vi nu for alvor indleder turistsæsonen, og øens befolkningstal bliver mangedoblet, siger borgmester Karsten Nielsen (V).

Dagen er blevet fejret med levende musik på vaccinationsstedet Læsø Hallen og flagallé gennem byen.

Læsøboerne står godt rustet til at modtage tusindvis af turister. Sådan lyder det fra Karsten Nielsen, der er borgmester i landets første færdigvaccinerede kommune. (Arkivfoto). Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Der vil til aften blive en seance, hvor kommunens sundhedspersonale og personale fra regionsklinikken vil blive takket for indsatsen.

Borgmesteren lægger ikke skjul på, at han gerne havde set en lidt højere tilslutning til vaccinen.

- Jeg ville gerne have været højere op, ingen tvivl om det.

- Hvis den var fem procent højere, så var der endnu mindre chance for, at nogen herovre vil blive smittet, siger han.

Kattegatøen med cirka 1800 beboere har været relativt forskånet under coronakrisen.

Omkring 20 har været smittet. Men der har ifølge borgmesteren ikke været nogen coronadødsfald eller alvorlige forløb.

Tilbage i maj fik Læsø og en række øsamfund landet over mulighed for at fremrykke vaccination af de 16- til 64-årige.

Det skete blandt andet af hensyn til logistikken, så sundhedspersonale kunne stikke øboerne i store frem for mindre grupper efter bestemte aldersintervaller.

Selv om øens beboere nu er færdigvaccineret, opretholder man ifølge borgmesteren et tilbud om coronatest.

Det skyldes blandet andet hensynet til turisterne, der om få dage indtager øen i stor stil.