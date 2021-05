Læsø får dispensation: Alle kan nu blive vaccineret

Alle borgere på Læsø kan nu blive vaccineret mod coronavirus.

Sundhedsstyrelsen har givet dispensation til at rykke Læsø-borgerne frem i køen. Det oplyser Region Nordjylland i en pressemeddelelse.

Det er cirka 700 personer mellem 16 og 64 år, der mangler at blive vaccineret på øen, og dispensationen vil spare tid og logistik, da alternativet er, at vaccinationerne sker i små klumper.

Alle over 50 år er allerede inviteret til at blive vaccineret, og nu vil de sidste 350 mellem 16-49 år også blive inviteret. Det besluttede Region Nordjylland mandag aften.

I Region Nordjylland fortæller regionrådsformand Ulla Astman (S), at det ikke kommer til at få betydning for vaccinationsudrulningen i resten af regionen, at Læsø-borgerne kommer frem i køen.

- Det giver rigtig god mening, at vi kan tilbyde vaccination til den del af Læsøs befolkning, som endnu ikke er vaccineret. Dels sparer vi kostbar tid på transport af personale og udstyr frem og tilbage.

- Samtidig drejer det sig om så lille en mængde vacciner, at det ikke kommer til at påvirke vaccinationsudrulningen i resten af regionen, siger Ulla Astman i en pressemeddelelse.

Der er planlagt vaccinationsdage 6. maj og 11. maj for de resterende borgere på Læsø, der mangler at blive vaccineret.

Samtidig er der planlagt andet stik sidst i juni, hvor Læsø-borgerne altså er færdigvaccineret.

Hos Læsø Kommune er borgmester Karsten Nielsen (DF) glad for, at Læsø-borgerne bliver rykket frem i køen, og at øen bliver det første område i Danmark med flokimmunitet - ikke mindst forud for sommerferien.

- Vi er 1800 borgere til dagligt, men når sommersæsonen er på sit højeste, er vi over 20.000 på øen, og derfor er det rigtig godt, at der er nogle, der kan bevæge sig frit og ekspedere for alle turisterne, som i hvert fald ikke bliver smittet af Læsø-boerne, siger Karsten Nielsen.

Læsø-borgerne ser ud til at være færdigvaccineret mindst to måneder tidligere end resten af landet.

Ifølge Sundhedsstyrelsen ventes Danmark først at opnå den milepæl i slutningen af august. Det er en prognose, som flere eksperter har kaldt overoptimistisk.

Karsten Nielsen kan godt forstå, hvis andre dele af landet er utilfredse med, at Læsø kommer foran i køen, men peger på, at man både skal se på pengene, og at der er tale om en mindre gruppe borgere.

- Det er den beslutning, der er taget, og hvis man kan spare ressourcer og mandskab, der kan sættes ind andre steder, så giver det mening, siger Karsten Nielsen.

Læsø er i forvejen den kommune, som er længst fremme med vaccinationer i Danmark, da næsten halvdelen har fået første stik, og hver fjerde er færdigvaccineret.

