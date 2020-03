Læst af 600.000 danskere: Nu advarer Sundhedsstyrelsen

20-årige vil dø af banale sygdomme og drukne i deres eget sekret.

Sådan lyder dommedagsprofetien i et blogindlæg fra praktiserende læge i Sindal Iza Alfredsen. Blogindlægget er i skrivende stund delt mere end 4000 gange på Facebook og læst af mere end 600.000 danskere.

På sin blog 'Syg eller sund' tegner Iza Alfredsen et billede af et dansk sundhedsvæsen, der står på randen af kollaps, hvis ikke vi følger statsministerens udmeldinger om at isolere os inden døre og begrænse smittespredningen.

'Uhensigtsmæssigt'

Men hos Sundhedsstyrelsen er man dog langtfra tilfredse med Iza Alfredsens blogindlæg, som man kalder for 'uhensigtsmæssigt'.

- I blogindlægget beskriver hun, at ting som benbrud, blindtarmsbetændelse og sådan noget ikke vil kunne blive varetaget på hospitalerne. Det er simpelthen ikke tilfældet, siger overlæge i Sundhedsstyrelsen Bolette Søborg til Ekstra Bladet.

Hun frygter, at blogindlæg som Iza Alfredsens kan være med til at underminere tilliden til myndighederne, der i disse dage er vigtigere end nogensinde.

- Man skal ikke tage det her blogindlæg for mere, end at skribenten maler med nogle meget kraftige penselstrøg for at fremme sin pointe. Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt, tilføjer Bolette Søborg.

Kig nu på Italien

Ifølge Iza Alfredsens blogindlæg vil læger og sygeplejersker kollapse på gangene, mens de prioriterer, hvem der skal leve og hvem der skal dø, hvis det scenarie, hun beskriver, bliver til virkelighed.

'Vi bedøver dem lidt (patienterne, red.). Det er ubehageligt at drukne i sit eget sekret,' lyder de ildevarslende ord.

Iza Alfredsen har kun hovedrysten tilovers for Sundhedsstyrelsens kritik.

- Allerede først i februar gik jeg frem med påstande om, at vi ikke havde nok styr på dem, der var coronasmittede, og at vi burde teste mere aggressivt, når folk kom hjem fra skiferie.

- Netop smittede fra skisportsstederne ser ud til at være den primære grund til, at vi nu har et stort udbrud i Danmark. Det er heldigvis ikke ulovligt at være uenig med myndighederne. Jeg vil tillade mig at være en smule uenig med Bolette, lyder det fra Iza Alfredsen.

Hun mener det er vigtigt, at borgerne bliver oplyst om, hvilke konsekvenser coronaepidemien kan få for Danmark, hvis ikke vi passer på.

Skaber du ikke unødig panik?

- Bolette Søborg antyder, at du med dit blogindlæg underminerer tilliden til myndighederne og kan være med til at skabe unødig panik. Hvordan ser du på den kritik?

- Vi står over for en epidemi, vi ikke har set magen i 100 år, og som myndighederne flere gange har fejlvurderet. Nabolande, vi normalt sammenligner os med, bryder sammen. Det er meget formynderisk at tilbageholde information. Vi er ikke anderledes end Italien. Italien er ikke et uland i sundhedsmæssig forstand, siger Iza Alfredsen.

- Mener du, at man holder information tilbage?

- Hvis man fortsat fastholder, at der ikke er den mindste chance for, at det her kan ende som i Italien, så undlader de at fortælle en vigtig del af den samlede viden, der er på området.

- Din kommunikation kaldes for uhensigtsmæssig. Hvad kvalificerer dig til at komme med et overordnet billede af hele det danske sundhedsvæsen og ikke kun den del, du arbejder med?

- Jeg mener overhovedet ikke, at der er noget, der kvalificerer mig til at udtale mig mere end Bolette. Det har jeg aldrig sagt. Men jeg er pragmatiker. Jeg kan se, hvad der sker alle andre steder i verden. Jeg synes, de skal kigge op fra bøgerne og kigge ud i verden, lyder kritikken fra Iza Alfredsen.

Afviser dommedagsprofeti

Bolette Søborg forsikrer dog om, at Sundhedsstyrelsen kigger op fra bøgerne og ud i verden.

- Der er ingen tvivl om, at Italien er et eksempel på, at man skal tage forholdsregler, hellere nu end i morgen. Men det er også det, der er blevet gjort herhjemme.

- Lægen her kommunikerer et bredt billede af det danske sundhedsvæsen i frit fald, og det er der slet ikke tale om.