Lagde blodigt billede på Instagram: Hendes følgere så rødt

Den engelske blogger 'Grace Victory' mistede 1000 følgere på 24 timer efter at hun delte menstruation foto

Onsdag lagde den engelske blogger 'Grace Victory' et foto på Instagram og på sin Youtube kanal. På billedet ser man hende liggende på et blodigt lagen og det gjorde indtryk på hendes godt 149.000 følgere. I løbet af 24 timer havde mere end 1000 af dem forladt hende:

- Nogle af mine følgere syntes det var ulækkert, unødvendigt, eller også blev de chokerede. Jeg fik desuden nogle privat beskeder, hvor folk forklarede, at billedet var for meget for dem på grund af kulturelle, eller religiøse årsager, fortæller Grace til Refinery29 UK.

Grace Victory har ikke mistet modet, trods de mange negative reaktioner. Foto: Privat

En del var også positive, men de mange negative reaktioner gjorde indtryk på bloggeren:

- Hvis jeg skal være helt ærlig, så var det hårdt. Mit indre barn følte sig afvist og jeg skammede mig. Men så tænkte jeg over det og efterhånden forsvandt de negative tanker. I dag fortryder jeg intet og synes det er mere vigtigt end nogensinde, at kæmpe mod stigmatisering og skamfølelse i forbindelse med menstruation.

- Det er bare følgere og mit værd er ikke baseret på, hvor mange jeg har. Mit indhold er ikke for alle og nu prøver jeg ikke at tage folks kommentarer alt for personligt, forklarer Grace til Refinery29 UK.

Forleden lagde den svenske blogger, Sara Strand, et tampon billede på Instagram, hvilket også affødte stærke reaktioner - læs historien HER.