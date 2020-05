Lagkagehuset i modvind - kunder strømmer til lokal bager i stedet

Hos SchweizerBageriet i Aarhus er ejeren Tine Lajer Petersen på fornavn med de fleste af kunderne.

Hun har ejet bageriet i 20 år, og i alle disse år er hun kommet tæt på sine kunder. I løbet af weekenden er der dog pludselig dukket en del nye ansigter op, som hun - og resten af medarbejderne - aldrig har set før.

- Vi oplever, at folk strømmer ret så kraftigt op til os. Vi har en normal rytme, hvor vi nogenlunde ved, hvor mange kunder der kommer. Men den her weekend har været helt anderledes, siger Tine Lajer Petersen til TV2 Østjylland.

Ifølge Tine Lejer Petersen har de i løbet af weekenden haft omkring 25 procent flere kunder, end de normalt har.

Årsagen kan være mange, men ejeren har selv en klar idé om, hvorfor de mange nye kunder strømmer til bageriet netop nu.

- Det giver stof til eftertanke. Vi har lyttet til vores kunder og spurgt ind. De fortæller, at Lagkagehuset har truffet nogle beslutninger, som de ikke var glade for, og det har givet os meget mere at lave, siger Tine Lajer Petersen til TV2 Østjylland og fortsætter:

- Det er meget markant, og vi er selvfølgelig glade for, at folk kommer til os. Jeg tror, folk ved, hvad vi står for, og at vi står stærkt i folks bevidsthed, siger hun.

Tine Lajer Petersen henviser til, at TV2 tidligere på ugen kunne fortælle, at 247 af de selskaber, der har modtaget lønkompensation fra staten i forbindelse med coronakrisen, helt eller delvist er ejet af selskaber i lande, som eksperter definerer som skattely.

Syv af de selskaber, som har fået del i hjælpepakkerne, er med i selskabskonstruktioner, som er designet til ikke at betale skat, vurderer to eksperter i skatteregler, som TV2 har talt med.

Her er der ifølge TV2 tale om Lagkagehuset, Synoptik, Sportsmaster, Babysam. Gate Gourmet, Euro Cater og BC Hospitality Group.

På Lagkagehusets Facebookside er der flere brugere, der giver udtryk for, at de ikke vil støtte kæden, efter det kom frem, at de har fået del i hjælpepakkerne, selvom de er i skattely.

På deres seneste opslag på Facebook reklamerer de for et hvidløgsflute, men det er er der ikke mange, der er interesserede i. Tværtimod.

'Trist, men jeg vil ikke give en eneste krone af de skattebetalte penge, jeg har tjent. Vil støtte dem, der vil fællesskabet i DK. Det giver mening,' skriver en bruger i kommentarsporet.

'Betal jeres skat... Ligesom alle andre i DK. Kan umuligt være en nyhed. Kom ind i kampen eller skrid. Hvad er det for en holdning. Skam jer!!,' skriver en anden.

'I må lige give en melding, hvis I for lyst til at bidrage til det samfund, I ikke er for fine til at udnytte. Så kunne det være, man fik lyst til at besøge jeres butikker igen,' skriver en tredje.

Opslaget har i skrivende stund fået 507 kommentarer, og det er de færreste, der forholder sig til det hvidløgsflute, som opslaget egentlig omhandler.

SchweizerBageriet ligger på M.P. Bruuns Gade i Aarhus, og kun 140 meter fra dem - på samme gade - ligger Lagkagehuset.

Mens SchweizerBageriet er overbeviste om, at deres nye kunder denne weekend kommer fra bageriet længere nede ad gaden, lyder det fra Lagkagehuset, at de ikke har mærket ændringer i omsætningen i weekenden.

'Vi må konstatere, at det niveau, der er blevet til normalen under coronakrisen, det niveau holder vi forsat hen over weekenden, og vi har ikke set nogen usædvanlige udsving på vores omsætning,' skriver Lisa Rossen, der er Managing Director i Lagkagehuset i Danmark, i et skriftligt svar til TV2 Østjylland.

SchweizerBageriet har denne weekend nydt godt af den modvind, Lagkagehuset er kommet i.

- Vi er så positive over, at vi har fået en masse nye kunder. Vores vigtigste opgave er at give dem gode oplevelser, for det ved vi gør, at de kommer igen, siger Tine Lajer Petersen til TV2 Østjylland.

Det er ikke kun denne weekend, det lokale bageri på M.P. Bruuns Gade i Aarhus har oplevet fremgang. Mens mange andre forretninger lider under coronakrisen, har Tine Lajer Petersen nemlig oplevet, at flere kunder kommer til dem.

- Vi var meget bange og nervøse, men vi har faktisk oplevet fremgang. Når vi taler med vores kunder, er det meget vigtigt for dem at støtte op lokalt, og lige nu rider vi lidt videre på bølgen af at være lokal forankret, siger Tine Lajer Petersen.