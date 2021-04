Lagkagehuset i smiley-brøler: Tre sure smileys siden november

For tredje gang på under et halvt år har en Lagkagehuset-butik i Højbjerg fået en sur smiley ved besøg fra Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsen måtte for tredje gang siden november finde bødeblokken frem under et kontrolbesøg hos en Lagkagehuset-butik i Højbjerg i Aarhus i forrige uge.

I januar førte det til en politianmeldelse, men heller ikke den har tilsyneladende haft en effekt.

Den sure smiley skyldes ifølge Fødevarestyrelsens rapport temperaturerne i en køledisk, hvor der opbevares sandwich.

Sandwiches opbevaret ved for høje temperaturer

'I bordkøler, hvor der opbevares sandwich med kylling og frikadelle er omgivelsestemperaturen målt med kalibreret termometer til 12,2 grader,' skriver Fødevarestyrelsen i kontrolrapporten.

De skriver også, at der er målt temperaturer på hhv. 15,1 og 15,9 grader i to af de sandwich, der lå i køleren.

Beskrevet som 'en bagatelagtig overtrædelse' påpeger Fødevarestyrelsen også, at der var 'løstsiddende fuger omkring afløbene i salgsområdet samt afskalling af gulvbelægning ved håndvask og ovne i lokale som grænser op til salgsområdet'.

'Ikke tilfredsstillende'

I et skriftligt svar til Ekstra Bladet skriver pressetalsmand for Lagkagehuset Morten Huse Eikrem-Jeppesen:

'Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, når Lagkagehuset modtager påtaler som denne. Ydermere er det uheldigt, at påtalen kommer hos butikken i Højbjerg, som to gange tidligere inden for kort tid har modtaget påtaler. I forhold til den aktuelle påtale, så er der dog den forklaring - som ikke er en undskyldning - at temperaturen i kølegraven var blevet tjekket og havde været ok dagen før fødevaremyndighedernes besøg.'

'I løbet af natten før besøget var to blæsere i kølesystemet brudt sammen, og det var forklaringen på, at temperaturen var for høj, da myndighederne lagde vejen forbi. Det ændrer ikke ved, at ethvert besøg af fødevaremyndighederne skal ske uden efterfølgende påbud. Det er i den sammenhæng værd at bemærke, at dette pt er den eneste indskærpelse i Lagkagehusets 102 butikker.'

Pressetalsmanden har ikke ønsket at stille op til interview og ønsker derudover heller ikke at komme med en forklaring på de to andre sure smileys, den pågældende bager har modtaget.

Fedt og bananfluer: Sur smiley til Lagkagehuset

Ikke første gang

Som pressetalsmanden også selv påpeger, er det ikke første gang, at der har måttet klistres en utilfreds smiley på butiksruden ved bageren i Højbjerg.

Siden november har Fødevarestyrelsen aflagt butikken fire besøg, hvor tre af disse har resulteret i en sur smiley.

Den 26. november aflagde styrelsen et visit, hvor de måtte konkludere, at der ikke var blevet fulgt op på indskærpelser fra deres sidste besøg. Her blev der fundet bananfluer på loftet over disken og over et område med uemballerede fødevarer.

Da Fødevarestyrelsen igen 7. januar kiggede forbi, var der problemer med faciliteter til hygiejnisk vask og tørring af hænderne. Her var der ikke sæbe eller papir ved vasken, så medarbejderne kunne vaske ordentligt hænder.

Besøget 7. januar førte endda til en politianmeldelse af Lagkagehuset, da Fødevarestyrelsen ikke havde flere sanktionsmuligheder.

En efterfølgende kontrol 29. januar konkluderede, at der var blevet fulgt op på indskærpelserne, hvilket blev belønnet med en glad smiley.

Men mundvigene vendte altså kun kortvarigt opad.

Lagkagehuset politianmeldt for frygteligt griseri