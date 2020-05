Lagkagehuset indrykker modsvar i aviser efter stormvejr

Lagkagehuset har torsdag indrykket en helsidesannonce i flere danske aviser, hvor firmaet forsikrer kunderne om, at man kan handle hos dem med god samvittighed.

Det sker, efter at Lagkagehuset har været i modvind, fordi firmaet har modtaget økonomisk statshjælp, samtidig med at det har investorer med base i kendte skattelyområder som Jersey og Luxembourg.

På sociale medier har brugere opfordret til at boykotte Lagkagehuset, og SF-politiker Karsten Hønge har kaldt Lagkagehuset for 'kolde kælderkapitalister'.

Ifølge direktøren for Lagkagehuset, Jason Cotta, har det været overvældende, hvor stærke følelser og holdninger der er til Lagkagehuset.

- Desværre har nogle holdninger været drevet af misforståelser omkring vores skatteforhold og ejerskab, står der blandt andet i annoncen, der er underskrevet af Jason Cotta.

- Fremadrettet vil vi skabe endnu mere gennemsigtighed omkring Lagkagehuset, står der videre.

Annoncen er blandt andet trykt i Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken.

Men trods den forsonende tone er politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke Lars Koch ikke imponeret.

- Det er vel ment, men det kan ikke rigtig bruges til noget. Vi bliver ikke klogere på, om investorerne i sidste ende putter pengene i skattely frem for at tage dem hjem til beskatning, siger Lars Koch til Politiken.

Lagkagehuset har ikke gjort noget ulovligt ifølge Lars Koch.

Problemet er heller ikke den del af Lagkagehuset, der udgøres af de danske medarbejdere.

Det er ejerne, der har mulighed for at gemme overskuddet af et eventuelt salg af Lagkagehuset, der udgør et problem, skriver Politiken.