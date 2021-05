Lagkagehuset med gigantisk underskud

Lagkagehuset havde planer om international vækst, men covid-19 bremsede for de store armbevægelser.

Virksomhedens gæld hæver hurtigere end bagermastodontens brød. Hårde nedlukninger og restriktioner kan aflæses direkte på bundlinjen.

Danish Bake Holding, der er koncernen bag Lagkagehuset, kommer ud af årets resultat med et minus på 277 millioner kroner.

Det skriver Børsen.

- Der er selvfølgelig tale om signifikante tab, som det gør sig gældende med alle andre virksomheder i det område, som vi beskæftiger os med. Jeg synes, at vi er blevet velsignet af, at vi har været en del af fødevarenetværket i Danmark, hvilket betyder, at vi har holdt åbent i mange lokationer gennem det meste af krisen.

- Situationen har været helt anderledes i vores internationale markeder, hvor vores butikker i London og New York var totalt lukkede mellem tre og fem måneder. Så vi er påvirkede i langt højere grad dér, end på det danske marked, siger Jason Cotta, der er topchef for Danish Bake Holding, til Børsen.

International og national krise

Lagkagehuset har været på en solid vækstrejse, hvor de siden 2008 har udvidet imperiet fra tre butikker til at have omkring 120 butikker i Danmark, USA og Storbritannien.

I begyndelsen af 2020 håbede Lagkagehuset på, at brød og wienerbasser, ville blive en profitabel forretning i London. Men covid-19 spændte ben for forhåbningerne, da forretningerne blev tvangslukket i fem måneder som følge af den nationale nedlukning i Storbrtiannien.

I Danmark har forretningen været påvirket af for få pendlere. Flere af virksomhedens virksomheder i København ligger i trafikale knudepunkter, som på Hovedbanegården eller i Københavns Lufthavn, der har haft færre rejsende end normalt.

Lagkagehuset kom i strid modvind forrige år, da selskabet havde gemt sig bag en alternativ selskabskonstruktion i skattely, men det bliver ikke i år, at virksomheden skummer fløden.