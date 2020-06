Lagt for corona-had: - Jeg kan slet ikke forstå det

Stina Petersen bliver mistænkt for at lyve, efter hun på Facebook skrev, at hun er blevet ramt af coronavirus

Løgner, fjols, hjernedød.

Det er ikke kun pæne ord tidligere Paradise Hotel-deltager Stina Petersen får med på vejen på Facebook, hvor hun i går fortalte omverdenen, at hun efter hjemkomsten fra en ferie i badelandet Lalandia har fundet ud af at hun er smittet med coronavirus.

Opslaget er blevet delt heftigt.

I skrivende stund er det delt 74.000 gange. Mere end 2000 har kommenteret det, og det er særligt i kommentarfeltet, at den tidligere realitydeltager bliver gået på klingen.

Indignerede Facebook-brugere revser hende blandt andet for ikke at have vist omtanke for hendes graviditet ved at færdes i det velbesøgte badeland.

Jeg keder mig

Hun bliver også mistænkt for blot at pleje sin egen agenda om at skabe opmærksomhed på sig selv uden overhovedet at være smittet med corona.

Over for Ekstra Bladet tager Stina Petersen til genmæle:

- Jeg forstår ikke, at man skal bevise det. Er der nogen mennesker i verden, der har sagt ’jeg har covid-19’, uden de har haft det?

- Jeg vil helst ikke være i isolation, så hvis nogen sagde til mig ’du er ikke positiv’, ville jeg meget gerne ud.

- Hold kæft, hvor jeg keder mig, og det er kun dag to det her, siger Stina Petersen.

På Facebook har hun delt sine testresultater og på kant med persondataloven delt skjulte optagelser angiveligt af samtaler med sin læge og personalet i Akuttelefonen, som i optagelserne bekræfter, at hun er smittet med corona.

Ekstra Bladet har set Stina Petersens sygejournal, hvor det fremgår, at hun er testet positiv for coronavirus 19. juni og efterfølgende testet negativ 20 juni.

Den negative test, der blev foretaget i lungerne, har dog vakt yderligere spekulation om, hvorvidt Stina Petersen har coronavirus.

Professor blåstempler

Niels Høiby, der er professor i mikrobiologi på Københavns Universitet, maner til besindighed:

- Falske positive findes ikke, medmindre der er sket en forbytning af prøver.

- Men falske negative eksisterer, hvis man ikke får suget nok sekret op. Der skal være et vist antal viruspartikler, og det er et velkendt problem, at man ikke får nok på, siger han.

Professoren bekræfter også, at det er normal praksis for sundhedsmyndighederne at teste personer med symptomer flere gange, eksempelvis for at øge dokumentationen.

En smittet i Lalandia Styrelsen for Patientsikkerhed bekræftede søndag, at en person der har besøgt Lalandia er smittet med corona. Overfor Ekstra Bladet bekræfter Stina Petersen, at hun været i kontakt med myndighederne. - En person der besøgte Lalandia i Rødby den 16. – 18. juni 2020 er efterfølgende testet positiv for COVID-19. Styrelsen for Patientsikkerhed har i går og i dag været i kontakt med både Lalandia og den smittede person, og nære kontakter til den smittede er identificeret og kontaktet med henblik på, at de kan blive testet. Aktuelt er der kun tale om én smittet person, som har besøgt Lalandia, skriver styrelsen. Vis mere Luk

Stina Petersen var, inden hun blev ramt af corona, sygemeldt på grund af astma og graviditet. Privatfoto

Stina Petersen ser trods beskyldningerne tilbage på de seneste dages shitstorm på de sociale medier fra en konstruktivt vinkel.

- Folk er uvidende.

- Og selvom det er ubehageligt at blive kaldt en løgner, er det rart at få bragt dette op i medierne, for der er tydeligvis nogen, der slet ikke er klar over, hvordan de her tests bliver udført, og hvordan resultatet kan være, siger Stina Petersen.

Hun fremviser desuden en række korrespondancer med andre badelandsgæster.

På baggrund af Stina Petersens Facebook-opslag har de rettet henvendelse til hende for at blive klogere på, om de har delt kontaktflader i Lalandia.

Lørdag bekræftede Lalandia, at man havde været i dialog med Stina Petersen og tage sin forholdsregler efterfølgende.

