Lagt for had efter tweet om racisme

'Dø din negerluder'.

Sådan lyder bare en af de ca. 150 beskeder, 31-årige Topo Houston har modtaget, efter hun i går lavede et tweet, hvor hun udtrykte sin forargelse over en kryds og tværs for børn, hvor ordet 'negerpiger' indgik.

- Jeg er vant til på Twitter at italesætte mine egne personlige oplevelser med strukturel racisme, men jeg var slet ikke klar på, hvad der mødte mig her, siger Topo Houston til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at hun, allerede inden hun gik i seng i går, havde slettet over 70 hadefulde beskeder fordelt på både Facebook, Instagram og Twitter.

Flere af dem var fra anonyme profiler, der var oprettet samme dag - andre var fra personer med navn og billede.

- De skrev ting til mig som 'nigger' og 'negerluder'. Mange sendte også bare en emoji med en abe der klapper, fortæller hun.

Kan du forstå, hvis der er nogle der synes, du overreagerer på denne kryds og tværs?

- Nej, men jeg synes, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg troede faktisk, vi var forbi diskussionen om, om man bruger det ord eller ej, så jeg blev rigtig chokeret. Det ord er blevet brugt om mig siden folkeskolen, det er grunden til, at folk ikke vil ansætte mig, og det er det, der bliver råbt ad mig på gaden. Det er ord forbundet med så mange smertefulde oplevelser, siger Topo Houston og tilføjer:

- Jeg har åbenbart ramt en eller anden nerve hos nogle, som føler, jeg med mit tweet forsøger at indskrænke deres ytringsfrihed og ret til at bruge bestemte ord.

Forlag beklager

Tweetet, som siden i går har været hyppigt delt på sociale medier, har fået forlaget Tankesport til at komme med en undskyldning.

'Vi benytter en andel af ældre opgaver til vores børneblade – ligesom man for denne aldersgruppe også 'vender bøtten' i Anders And, børneudsendelser i fjernsynet og lignende, men dette arkiv er finkæmmet for utidssvarende ord flere gange for netop at undgå en situation som denne. Desværre ser det ud til, at der er sluppet en meget gammel opgave igennem alligevel. Det er jeg virkelig ked af', skriver administrerende direktør for forlaget Jesper Wamsler, til Jyllands-Posten torsdag.