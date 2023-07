Lagt for had i Italien: Nu lægger turist sig fladt ned

Italiensk politi har identificeret et par fra England som dem, der sandsynligvis ridsede deres navne på en væg i Colosseum i Rom i sidste uge. Manden risikerer op til fem års fængsel

En britisk turist undskylder nu for at have at have ridset sit og kærestens navn i det legendariske monument Colosseum

Vreden i Italien er til at tage at føle på, efter en video af en turist, der med sin nøgle ridser sit og kærestens navn ind i muren på det 2000 år gamle Colosseum, gik viralt.

En forseelse, der kan koste ham en heftig bøde samt op til fem år i fængsel.

Italiensk politi fik identificeret manden, der viste sig at være en 27-årig brite.

Nu har han sendt et brev til Roms borgmester, hvor han lægger sig fladt ned og undskylder.

'Med dette skriv vil jeg jeg gerne udtrykke mine dybeste og ærligste undskyldning til italienerne og til hele verden for skaderne på et varemærke, der faktisk er menneskehedens arv.'

'Det er dybt pinligt, at jeg først har lært om dette moments antikvitet, efter det, jeg dybt fortryder at have gjort,' skriver han blandt andet.

Her ridser manden sit og kæresten navne i muren. Foto: Ryan Lutz/Ritzau Scanpix

149.000 kroner i bøde

Brevet er dog ikke nok til at undgå de alvorlige konsekvenser, han står overfor.

I 2020 fandt en lignende hændelse sted, da en irsk turist blev anklaget for at have vandaliseret Colosseum.

Det skete, efter at sikkerhedspersonale havde taget ham i at ridse sine initialer ind i det gamle amfiteater og anmeldt ham til politiet, skriver CNN.

Nyhedsbureauet dpa skriver, at en russisk turist for nogle år tilbage blev idømt en bøde på 20.000 euro - knap 149.000 kroner - for en lignende handling.