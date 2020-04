Laksefeber har ramt Danmark

Du har måske lagt mærke til en enkelt eller to. De står ved åkanten med deres lange fiskestænger og holder et skarpt øje med vandet. Tit hører de ikke, hvis man kommer gående bag dem, men hvis en lille fisk i vandet siger plup, er deres øjne hurtigt rettet derhen.

Det er nemlig sæson igen. Lystfiskerne er ude af deres vinterhi.

Søren Olsen bruger mange timer med sin fiskestang. Da han i torsdags fangede to laks på premieredagen, var det på en spindestang. I dag fisker han med fluestang. Foto: Christer Holte

Fisk på premieredagen

To som var af sted den 16. april, da sæsonen for laks og havørred startede op, var Niels Michaelsen og Søren Olsen. Her var det kun sidstnævnte, som var så heldig at få fisk på den aller første dag i sæsonen. Og faktisk ikke kun en, men to styks.

Siden Søren Olsen var fem år, har han fisket. Når han ikke fisker, er han flexchaffør og er sammen med sin datter på 12 - som heldigvis også er god til at fiske. Foto: Christer Holte

- Det kan næsten ikke beskrives, hvilken følelse det giver. Det er altid et adrenalinkick, når man efter en hård kamp med fisken, får den trukket i land. Men lige at gøre det på premieredagen, er helt unikt, siger Søren Olsen, mens han igen søndag morgen står med sin fluestang ved åkanten i Ribe.

- Og at jeg fik to, har jeg aldrig prøvet før. Den sidste jeg fangede var 103 centimeter - en mega fed fornemmelse.

Helt så heldig har Niels Michaelsen ikke været endnu. Han har siden, han var 6-7 år fisket og er en trofast gæst ved Ribe å, men i år bliver det ikke ham, som kan tage laks med hjem.

- Vi har en kvote på laks herude, og den blev opbrug allerede et døgn efter sæsonen gik i gang. Vi må fiske alle de havørreder, vi vil, men det er da især laksen, som er en oplevelse at hive i land, siger Niels Michaelsen.

- Den største laks jeg har fanget, har været omkring en meter.

Niels Michaelsen står for alt vandpleje lang Ribe Vesterå. Udover det er han også en habil lystfisker, som rejer hele verden rundt for at fiske. Foto: Christer Holte

Kampen med fisken

Sæsonen for fiskeri strækker sig fra 16. april til den 31. oktober. Her ved Ribe Vesterå, hvor begge mænd fisker, er kvoten for laks 24 styks - det er altså de laks, der må hjemtages. Resten skal genudsættes.

Så hvad er egentlig det, som driver værket resten af sæsonen, når man alligevel ikke må tage byttet med hjem?

- For mig handler det mere om naturen, det sociale og selvfølgelig også at være dygtig nok til at fange en stor fisk. Når jeg så har fået oplevelse at få en stor fisk i nettet, lader jeg den altid blive i vandet. Vi lystfiskere vil jo om nogen gerne passe på vores bestand, derfor er det ikke det at få fyldt fryseren op, der betyder noget, siger Niels Michaelsen.

Når sæsonen ved åen er skudt i gang, bruger Niels Michaelsen mange 100 timer ved vandet. Nogen gange er det alene, andre gange er det med kammerater. Foto: Christer Holte

Men når man så alligevel var en af dem, der fangede en fisk inden kvoten blev opbrugt, skal den da også have noget kærlighed ved tilberedningen, mener Søren Olsen.

- Lige nu er den fileteret og ligger hjemme i fryseren. Men jeg tænker den både skal ryges, grilles og måske noget andet lækkert. Der var jo fem kilo filet på den, så det er ikke bare lige to bøffer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kvote-krig

Konsortiet Ribe Vesterå ejes af Gert Mikkelsen og har 270 medlemmer. Konsortiet strækker sig over 15 kilometers åstrækning fra havet og ind til Ribe by. Det er det aller første stykke å, som laksene møder, når de kommer fra havet og skal ind og gyde.

Som fuldtids fiskerateejer er Gert Mikkelsen med i det samarbejdsudvalg, der deler laksekvoten på de 200 fisk imellem alle på hele strækningen langs Ribe å. Stemningen i udvalget er dog ikke præget af foråret og sæsonåbningen, tvætimod.

Udover at eje fiskeraten langs Ribe Vesterå, fisker Gert Mikkelsen også ål. Han har også fisket hele sit liv, og bruger nu mest tid på snak på premieredagen end på at fiske. Foto: Christer Holte

- Der er en rigtig dårlig stemning, for vi kan ikke blive enige om, hvordan kvoten skal fordeles. Generelt mangler der virkelig nogle retningslinjer fra Staten, så vi ikke selv har fuldstændig frie tøjler til at gøre, som vi vil.

Af kvoten på de 200 fisk i hele Ribe å, bliver der cirka fanget 30 til 50% af fiskene. Sidste år, som var et godt år, blev der fanget knap 100. I Ribe Vesterå må medlemmer hjemtage 24 laks, resten skal sættes ud.

I hele Ribe å er der en kvote på 200 fisk. Da kvotereglerne kom, startede det på 90 fisk. Foto: Christer Holte

- Jeg er træt af, at vi ikke udnytter kvoten ordentlig. Den burde reguleres efter, hvor mange fisk man fanger, og ikke bare fordeles lige. Det er jo absolut ikke alle steder på åstrækningen, hvor der kommer lige mange fisk ind, og derfor er det da åndssvagt, at de fleste kvoter ikke går til dem med flest fisk.

Det er en kamp, som har stået på siden kvotereglerne kom i 2010, men det er ikke en kamp Gert Mikkelsen har tænkt sig at opgive. Selvom han er rundet 65, går han ikke lige sådan på pension.

- Det er mine drenge, som skal arve fiskeraten, ligesom jeg arvede den fra min far. Men det bliver først, når vi rammer udløbsdatoen på ryggen er mig, siger Gert Mikkelsen med et smil.