Lalandia-byggeri får kritik for 'cowboy-metoder'

I Søndervig ved den jyske vestkyst er Lalandia ved at opføre et nyt vandland med mere end 400 tilhørende sommerhuse, men husbyggeriet foregår ikke på ordentlige vilkår.

Sådan lyder kritikken fra fagforbundet 3F, som beskylder firmaerne på den store byggeplads for “cowboy-metoder”.

- Vi ved, at der har været social dumping, hvor nogle rumænske håndværkere er blevet groft underbetalt, så det er foruroligende og rene cowboy-metoder, når firmaerne ser stort på både overenskomst og konflikter, og der hele vejen op i kæden til de øverst ansvarlige ikke er andet end skuldertræk, siger Thomas Skov Jakobsen, der er konsulent for 3F og holder øje med løn- og arbejdsvilkår på de store byggepladser i Midt- og Vestjylland.

3F har igangsat en konflikt mod to lokale underentreprenører, der lige nu er i gang med at opføre de mange nye sommerhuse på Lalandia-byggeriet, men ikke vil indgå overenskomst for sine ansatte – FS Anlæg og Kloak og T.L.M. Herskind.

Men de to firmaer arbejder ufortrødent videre, og hverken Lalandia eller de store entreprenørfirmaer, der har hyret underentreprenørerne, vil blande sig eller kræve overenskomst på milliardbyggeriet.

Lalandia er ejet af Parken Sport & Entertainment, som blandt andet har den kendte rigmand Lars Seier Christensen i ejerkredsen.

- Det er skuffende, at Lalandia og Parken Sport & Entertainment har sådan en laissez faire holdning til at have overenskomst på deres byggeri, siger Thomas Skov Jakobsen fra 3F.

Ifølge Thomas Skov Jakobsen er problemet blandt andet, at de to firmaer, som 3F fører konflikt imod, ikke betaler deres ansatte overtidsbetaling, altså løn for overarbejde.

3F-konsulenten er også stødt på enkelte rumænske håndværkere, der gik til en timeløn på 80 kroner, men de forsvandt fra byggepladsen, da firmaet blev indkaldt til et møde for at drøfte forholdene.

Fagbladet 3F har været i kontakt med FS Anlæg og Kloak, men her vil indehaver Frederik Olsen “ikke bruge tid på” at tale om sagen.

Fagbladet 3F har også forsøgt at få en kommentar fra entreprenørfirmaet T.L.M. Herskind.

Adm. direktør i Lalandia, Jan Harrit, vil dog gerne fortælle om forholdene på byggepladsen.

Han erkender, at de to underentreprenører FS Anlæg og Kloak og T.L.M. Herskind ikke har overenskomst for deres ansatte.

- Vi vil ikke gøre os til dommer over, om firmaerne har overenskomst eller ej. Det vigtigste for os er, at alle entreprenørerne opfører sig ordentlig og betaler den løn, de skal.

- Men hvordan vil I kontrollere det, hvis de ikke er bundet af en overenskomst?

- Firmaerne siger, at de aflønner, som hvis de havde overenskomst, så det stoler vi på, siger Jan Harrit.

Jan Harrit fortæller, at han har været i kontakt med de to konfliktramte firmaer, og et af firmaerne oplyser til ham, at de ganske rigtigt ikke betaler deres ansatte løn for overarbejde.

I stedet får håndværkerne angiveligt en fast timeløn på omkring 200 kroner i timen. Lalandia-direktøren har dog ikke fremvist nogen dokumentation for den høje timeløn.

- Det lever til fulde op til de vilkår, der normalt gælder i Danmark. Vi vil ikke presse en overenskomst ned over firmaerne, siger Jan Harrit.

Han understreger, at Lalandia selv har overenskomst for sine mange medarbejdere, blandt andet restaurant- og butiksansatte.

Thomas Skov Jakobsen fra 3F køber dog ikke argumentet.

- Hvis byggefirmaerne har overenskomstmæssige vilkår, så er det jo en smal sag for dem at forpligte sig til at tage hånd om deres ansatte og skrive under på overenskomsten, siger han.

- I 3F kæmper vi for, at alle kan leve af en 37 timers arbejdsuge, og hvis virksomheden beder sine medarbejdere om at arbejde over, så skal de selvfølgelig også have deres overarbejdstillæg, fortsætter Thomas Skov Jakobsen.

Det nye Lalandia-center i Søndervig skal efter planen åbne i 2022.