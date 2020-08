Lalandia: Seksårig pige smittet med corona

Øvrige gæster i Lalandia opfordres til at blive testet for corona

En badegæst, der torsdag 13. august besøgte Lalandia i Rødby, er konstateret smittet med coronavirus.

Det oplyser Lalandia på sin facebookside.

Pigen brugte dagen i Lalandias tropiske badeland, Aquadome, men benyttede ingen af ferieparkens øvrige faciliteter.

'Vi sender mails ud til de gæster, der var på ophold i Lalandia torsdag 13. august, og vi har været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed. Vi anbefaler alle, der har været i Aquadome i samme tidsrum, at blive testet', skriver Lalandia på Facebook.

På Facebook roser flere danskere Lalandia for at informere om den smittede pige.

Det står i skærende kontrast til slutningen af juni, hvor den tidligere Paradise-deltager Stina Petersen langede ud efter ferieparken for at skjule vigtig coronainformation for sine gæster.

Facebook-opslag gik amok

I midten af juni besøgte Stina Petersen Lalandia sammen med sin familie. Kort tid efter blev hun konstateret smittet med coronavirus.

Da Stina Petersen kontaktede Lalandia for at gøre dem opmærksom på smitten, reagerede de dog langtfra, som hun havde ventet.

'Jeg har dags dato ringet til Lalandia og gjort dem opmærksom på dette. Dog har de ikke tænkt sig at gøre noget ved dette (ej heller gøre gæsterne opmærksomme på, at der har en gæst, som er smittet med corona),' skrev den tidligere Paradiso på Facebook.

Opslaget blev delt mere end 30.000 gange. I kølvandet på opslaget begyndte massevis af danskere at skrive på Lalandias Facebook-side, hvor de fleste kritiserede badelandet for ikke at tage opråbet alvorligt.

Efter massivt pres gik Lalandia ud med en offentlig udmelding.