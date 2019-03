Lam mand går 27 kilometer

Det er blevet døbt 'en af de mest opløftende historier', at Adam Gorlitsky, der er lam i fra livet og ned, fredag deltog i Los Angeles marathon.

Manden med jernviljen valgte at deltage ved hjælp at et moderne 'skelet', der gav ham muligheden for at gå i løbet.

Han gik 17.2 mil svarende til omkring 27 kilometer.

Rejsen mod målstregen begyndte fredag, hvor han efter 19 timer nåede 11 miles mærket ved Grauman's Chinese Theater i Hollywood.

Lørdag startede han igen, hvor han nåede 20 miles mærket.

Kæmper videre

Da han sluttede sit eget løb, havde han rundet de 27 kilometer. Selvom han ikke gennemførte et helt marathon, er han stolt af sin indsats og har fortalt, at han vil fortsætte med at prøve, til han er den første person i historien, der gennemfører et marathon som lam.

Adam begyndte at træne til løbet for tre år siden, det har han tidligere fortalt til TMZ. Her fik han skelettet, der kunne hjælpe med at gå, og drømmen begyndte at forme sig.

Ud over sine egne mål gør han det også for at skabe opmærksomhed omkring sagen 'I Got Legs', der hjælper folk med forskellige handicap til at gennemføre deres mål med forskellig teknologi. Det var Adam selv, der startede organisationen i 2015.

Adam blev lam efter en færdselsulykke tilbage i 2005, hvor han fik fortalt af lægerne, at han aldrig ville komme til at gå igen.

Han har sidenhen gjort alt for modbevise den udtalelse.