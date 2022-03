Landbrug & Fødevarer får ny topchef efter krænkelsessag

Efter en større krænkelsessag i virksomheden DanBred, som organisationen Landbrug & Fødevarer ejer 51 procent af, får organisationen nu ny administrerende direktør.

Hendes navn er Merete Juhl og sidder lige nu som Danmarks ambassadør i Jordan, Libanon og chargé d'affaires i Syrien med base i Beirut.

Det skriver Landbrug & Fødevarer i en pressemeddelelse.

Hun indtager stillingen 1. august i år, og hun overtager fra konstitueret adm. direktør Flemming Nør-Pedersen.

Tidligere topchef smuttede

I efteråret røg Landbrug & Fødevarer ud i en storm, efter mediet Finans kunne afsløre, at en række kvinde havde klaget over krænkende adfærd fra Thomas Muurmann, der var administrerende direktør i avlsvirksomheden DanBred. Han trak sig i september.

Landbrug & Fødevarer sidder på 51 procent af virksomheden, og den tidligere direktør i organisationen Anne Lawaetz Arhnung forlod sin post efter uenigheder i den politiske ledelse om, hvordan sagerne skulle håndteres.

- Der har på intet tidspunkt været tvivl eller inkonsistens i min ageren eller i min rådgivning om, hvordan denne sag burde have været håndteret. Desværre har et flertal i den politisk valgte ledelse – mine arbejdsgivere – ikke lyttet til mig, skrev Anne Arhnung i pressemeddelelsen, der blev offentliggjort i forbindelse med, at hun fratrådte stillingen.

Tidligere adm. direktør i Landbrug & Fødevarer Anne Arhnung forlod posten i utilfredshed over den politisk valgte ledelse. Pr-foto

Undskyld!

Hendes offentlige kritik fik også den politiske ledelse til tasterne, der i en pressemeddelelse undskyldte for sagens forløb.

- På vegne af den samlede ledelse i Landbrug & Fødevarer har jeg givet en uforbeholden undskyldning i sagen. Sagen skulle have været håndteret helt anderledes hos os. Vi skulle have grebet ind langt tidligere. De forkerte beslutninger bærer vi et fælles ansvar for i Landbrug & Fødevarers ledelse, og man kan og skal forvente mere af os, lød det dengang fra formand i Landbrug & Fødevarer Søren Søndergaard.

En undskyldning lød også til DanBreds medarbejdere.

- Jeg vil gerne sige rent ud, at vi har meget at undskylde over for de krænkede kvinder, resten af DanBreds medarbejdere, vores medlemmer og vores omverden. Det samme gælder medarbejderne i Landbrug & Fødevarer, lød det fra Søren Søndergaard.

- Vi har hverken ageret ordentligt eller rettidigt som hovedejer af DanBred, siden vi blev bekendt med de første sager i sommer.