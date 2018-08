Landbruget forventer største underskud siden finanskrisen

Sommertørke og lave svinepriser har sendt dansk landbrug i knæ.

Det skriver finans.dk på baggrund af beregninger fra landbrugets eget videnscenter, Seges, som forventer det største underskud siden finanskrisen i slutningen af 00'erne.

- Vi estimerer, at landmændene i år får et samlet underskud på syv til otte milliarder kroner. Der er tale om det næststørste tilbageslag for erhvervet i nyere tid, siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Seges, til finans.dk.

Årsagen til det store underskud er, at sommervarmen og tørken har spoleret høsten, og at svinepriserne er dykket betydeligt.

- Den gennemsnitlige svineproducent har nu udsigt til et underskud på 1,65 millioner kroner i år. Sådan et underskud svarer til omkring fem årslønninger for landmanden, siger Kaiser.

Ifølge Seges' vurdering står tørken alene for tab for cirka seks milliarder kroner.

Men 2019 bliver bedre for landbruget, vurderer Klaus Kaiser. I hvert fald hvis vejret set med landmændenes øjne arter sig.

- Der bliver rettet lidt op på det. Jeg går ud fra, vi får mere normale tilstande vejrmæssigt. Derfor har vi naturligvis ikke indregnet, at der kommer en tilsvarende tørke, siger han til Ritzau.

- Det er skiftevis høj- og lavkonjunktur i landbruget. I 2019 vil vi bevæge os opad igen, men nogle af tørkekonsekvenserne rækker også ind i 2019, konstaterer Kaiser.

Finans Danmark, der er brancheorganisation for landets banker og realkreditselskaber, holdt mandag et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

De danske banker har store udlån til landbruget og blev på mødet enige om at "strække sig så langt som muligt for at finde løsninger" med de berørte landbrugskunder.