Landbrugsstyrelsen svinger sparekniven: - Det vil kunne mærkes

Nogle vil smutte frivilligt, mens resten skal fyres.

Landsbrugsstyrelsen skal i hvert fald spare, og det kommer til at ramme deres ansatte.

Det skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

'Antallet af årsværk skal reduceres med op mod 100 i afskedigelsesrunden. Det præcise antal vil afhænge af, hvor mange der vælger en frivillige fratrædelse', fremgår det af pressemeddelelsen.

Landbrugsstyrelsens bevilling falder med ca. 65 mio. kr. fra 2023 til 2024 blandt andet som følge af reducerede ekstra-bevillinger til implementering af den nye landbrugsreform.

Det koster altså nu en lang række medarbejdere jobbet.

- Vi er desværre nødt til at afskedige medarbejdere, og det vil kunne mærkes i organisationen.

- Derfor vil vi i den kommende tid have et stort fokus på at få organisationen og opgaveløsningen tilbage i god gænge så hurtigt som muligt, siger direktør i Landbrugsstyrelsen, Lars Gregersen.

De berørte medarbejdere vil få en varsling 28. september, fremgår det.