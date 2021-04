Landet, hvor man (måske) ikke må synge

Du må ikke synge en afskedssalme til din mormors begravelse. Du må ikke synge i kor i musikskolen. Men må du godt gå på stadion og brøle slagsange sammen med 500 andre fodboldfans, eller hva'? Vi har forsøgt at få svar på, om man må synge i Danmark eller ej

Det står skrevet i bladguld på selve højskolesangbogens ryg:

Så syng da Danmark, lad hjertet tale

Men nærstuderer man regeringens opdaterede genåbningsplan, så gælder det ikke ’sangaktiviteter’ i foreningsliv, musik- og kulturskoler, ligesom at gudstjenester stadig skal gennemføres uden fællessang.

Dog må fodboldfolket igen gå på stadion, max. 500 personer i adskilte sektioner, men spørgsmålet er om man må afsynge de rituelle låh-låh-låh-låh-slagsange?

Svaret ligger gemt et sted mellem sundhedsstyrelsen og kulturministeriet . Trods utallige opkald og personligt fremmøde i Søren Brostrøms departement er det stadig uklart, hvorvidt fællessang er forbudt ved lov eller ej.

En medarbejder i presseafdelingen mente i fredags at sang-restriktionerne kun skulle opfattes som en anbefaling, men lovede - hvis vi sendte en mail - at kontakte Søren Brostrøm eller en anden kompetent ekspert indenfor sjungende smittespredning.

Sundhedsstyrelsen ’anbefaler’ jo også kun mundbind, men i Vollsmose kan man dog få en bøde på 2.500 kroner for at traske rundt uden.

Koster det så også 2.500 bananer at bryde ud i fællessang? Og har DR’s populære Fællessang-program i virkeligheden balanceret på et juridisk knivsæg ved at opfordre hertil?

Også Lungeforeningen anbefaler sang, hvis man har knas med kapaciteten om det så er KOL, astma eller anden form for begrænset lungefunktion. Derfor er sammenslutningens såkaldte lungekor i dag på regeringens no go-liste, hvis man skal tage anbefalingerne for pålydende.

Spørgsmålene hober sig op. Sundhedsstyrelsen endte med at besvare vores mail med en gentagelse af anbefalingen om to meters afstand ved både sang og råb, optimalt én syngende person pr. 7,5 m2. Hvorefter de henviste til kirkeministeriet og kulturministeriet for mere specifik indsigt.

Kommentar fra minister har vakt coronafrustration i kirker

I seneste corona-publikation står der endvidere ’Generelt bør baggrundsmusik mv. udelades eller lydniveauet dæmpes, for at reducere høj tale’.

Og spytteri, formodes. Med andre ord, hvis du hvisker dig igennem nedlukningen, vanker der nok et ridderkors, men det er ikke som sådan forbudt at synge, blot en anbefaling. Eller … ?

Vi spurgte i kulturministeriet, hvorvidt fodboldfolket må brølesynge med lov i hånd eller ej?

Meldingen lød: ’Der er en bekendtgørelse undervejs, så det kan vi ikke give dig noget håndfast svar på lige nu’.

Vi er tilbage ved højskolesangbogen: Så syng da Danmark, lad hjertet tale. Mens du stadig kan slippe af sted med det.

