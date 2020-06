Landets højeste smittetryk: Opfordrer alle til at blive testet

Med 13 nye tilfælde af coronavirus på en uge er Vesthimmerlands Kommune nu det sted i Danmark, hvor smittetrykket er højest.

Det oplyser direktør for sundheds- og kulturforvaltningen i kommunen Anne Krøjer til TV2 Nord.

- Med tanke på de nye corona-tal minder det os om, at vi skal fortsætte med at passe på hinanden, for corona-virussen er ikke væk. Smittekæderne lever fortsat i vores lokalbefolkning, så jeg vil gerne appellere til, at flere lader sig teste for corona - symptomer eller ej, siger direktør for Sundhedsforvaltningen i Vesthimmerlands Kommune Anne Krøjer. Det skriver kommunen i et opslag på Facebook.

Anne Krøjer siger til TV2 Nord, at man håber på, at alle vil lade sig teste - så længe det ikke sker på én dag.

- Vi opfordrer borgerne til at lade sig teste. Så dybest set er det alle, men vi forventer jo ikke, at der kommer 37.000 i morgen og lader sig teste. Det har vi ikke kapacitet til, siger Anne Krøjer til det nordjyske medie.

Ifølge Region Nordjylland kan testenheden i Aars teste 300 personer om dagen.

