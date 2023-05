Landets lærere i åbent brev: 'Afmagt og moralsk stress'

Danmarks Lærerforening udtrykker stor bekymring for børn og unges mistrivsel i den danske folkeskole i et åbent brev til kommunalpolitikerne

Mandag aften røg et åbent bekymringsbrev afsted til landets kommunalpolitikere.

Afsenderen er lærerkredse i landets seks største byer - København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers - som er bekymrede for børn og unges mistrivsel i grundskolen og et samtidigt stigende behov for specialpædagogiske tilbud.

Dette bliver understøttet af en mistrivselsundersøgelse blandt skoleelever fra 2022 foretaget af Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), som viser et fald i skoleglæden, skriver DR.

'Det er nødvendigt at handle nu, inden det er for sent. Ellers vil vi om få år stå med en generation af danskere, som aldrig finder sig til rette i samfundet.'

'Mange lærere giver udtryk for, at de oplever utilstrækkelighed, afmagt og moralsk stress,' står der i brevet.

Frygter økonomiaftale

I brevet ser lærerkredsene også frem mod den kommende økonomiaftale, som skal indgås mellem regeringen og kommunerne, hvor der er 'lagt op til benhårde prioriteringer', som lærerkredsene formulerer det.

Her er den store frygt, at politikerne under forhandlingerne ikke formår at imødekomme lærernes bekymringer om den stigende mistrivsel.

Formand i Københavns Lærerforening, Katrine Fylking, siger til DR, at der på nuværende tidspunkt ikke er overensstemmelse mellem lærernes opgaver og de ressourcer, der bliver stillet til rådighed.

- Det er svært at sætte hastigheden op som lærer, uden at det går kraftigt ud over kvaliteten. Man kan ikke bare bede eleverne om at lære hurtigere, ligesom man ikke kan trøste et barn hurtigere, end det nu engang kan trøstes, siger hun.

Tiårsplan

På Københavns Rådhus er der sat gang i en tiårsplan, som skal forbedre de københavnske folkeskoler.

Børne- og ungdomsborgmester i kommunen, Jakob Næsager (K), fortæller til DR København, at man sidste år afsatte penge til skoleområdet, men siger også til statsradiofonien, at han anerkender behovet for flere initiativer.

- Jeg er enig i, at der mangler penge til de her mange ekstra elever, der har særlige behov. Det kræver noget særligt at undervise dem, og derfor kan der være behov for, at der er to voksne eller to lærere til stede i flere af klasserne. Det er en af udfordringerne, siger han.

Han siger videre, at man på rådhuset er kommet med et forslag om en trivselspakke, som skal tage hensyn til både elever og lærere. Den skal tages op under til de kommende budgetforhandlinger, lyder det.