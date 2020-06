Landmænd advarer: Ekstremt farligt

Flere landmænd oplever, at deres kvæg bliver svære og farlige at håndtere i områder, hvor der er ulve. Det får Landbrug & Fødevarer til at opfordre sommergæsterne til at undgå at besøge det ulvestressede kvæg

Pas på kvæget, hvis I går i naturen i de områder af Jylland, hvor der er ulve.

Sådan advarer Landbrug & Fødevarer og Vestjysk Landboforening i en pressemeddelelse forud for sommerferien, hvor der ventes mange gæster i naturen.

- Ulvens tilstedeværelse stresser dyrene, og man skal især være opmærksom, hvis man har hund med. Det er bedst helt at lade være, men hvis man alligevel har den med, skal den holdes i kort snor og på god afstand af kvæget, siger Søren Christensen, formand for Vestjysk Landboforening.

Flere vestjyske kvægavlere har de seneste år oplevet, at ulven jager deres dyr. Angrebene, der har kostet flere kalve livet, efterlader resten af besætningen meget stressede.

- De bliver aldrig sig selv igen. De stressede dyr er svære og farlige at håndtere for landmanden, og vi er derfor også bange for, at fremmede gæster blandt dyrene risikerer at komme alvorligt til skade. Vi anbefaler, at man kun går ind til kvæg, hvor der er en lokalkendt guide med, siger Søren Christensen.

Særligt skal man være påpasselig med at have sin hund med.

- Det kan ikke se forskel på en hund og en ulv. De kan pludselig begynde at løbe eller løbe ud af indhegningen, og så kan man jo komme i klemme i en flok. Så man skal tænke sig godt om, siger Søren Christensen.

Ekstremt farligt

Den såkaldte ulvestress har allerede fået flere kvægavlere til at opgive eller drosle ned på besætningen, ligesom økologiske mælkeproducenter frygter for at lukke deres dyr ud på græs, som de er forpligtigede til at gøre i sommerhalvåret.

Landbrug & Fødevarer bakker derfor op om opfordringen til at undgå gæster blandt græssende kvæg i de berørte områder.

- Det er ekstremt farligt, og det er nogle voldsomme beretninger, vi hører fra både kødkvægavlere og mælkeproducenter. I Landbrug & Fødevarer vil vi nu tage initiativ til at få undersøgt omfanget og konsekvenserne af ulvestressen. Det er hverken godt for dyrevelfærd, arbejdsmiljø eller naturen, siger Thor Gunnar Kofoed, næstformand i Landbrug & Fødevarer.