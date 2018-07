Landmænd er klar til at pøse gylle på brændende marker

Landmændene står klar til at hjælpe deres kolleger på nabogårdene med vand og gylle, hvis der går ild i de knastørre marker under høsten på Djursland i Østjylland.

Det skriver TV2 Østjylland.

Hans Gæmelke, der er landmand på Lundballegaard, høster i disse dage hvede fra sine marker. Og hvis gnister bliver til brand, kan alle former for væske bruges i kampen mod flammerne.

- Hvis man har sin gyllevogn fyldt op med vand, så kan man jo bruge det i første omgang. Men hvis man står og skal bruge en hel del væske, så er det da bare med at tage noget gylle at slukke med, siger han til Ritzau.

Når Hans Gæmelke sidder i traktoren og kører på marken for at høste, holder han et ekstra skarpt øje på sidespejlet, så han kan se, hvad der sker bag ham.

Det ligger i en landmands natur, at man hjælper sine kolleger, understreger landmanden, som både har korn-, frø- og rapsmarker i det østjyske.

- Vi høster lige nu, og det er så ekstremt tørt, som jeg aldrig har oplevet det før. Jeg er bekymret, men jeg er mest opmærksom, fordi tørken har det ekstreme omfang, siger han.

Hvis det går galt, har landmændene også andre metoder til at forsøge at holde ilden stangen.

- Jeg ved, at mine naboer har nogle harver spændt for traktoren, så de er klar til at køre ud, hvis faren er der. Ved at køre harven over marken, så kommer der noget jord oven på de meget tørre planterester, så de ikke brænder så godt, siger Gæmelke.

Der var adskillige markbrande på Djursland i løbet af lørdagen, hvor fem marker stod i brand på samme tid. Søndag har der heldigvis blot været en enkelt mark, som har været i brand.

Det fortæller Jan Recke, der er indsatsleder ved Beredskab og Sikkerhed på Djursland.

- Landmændene er rigtigt godt forberedte. De har vandvogne, som står klar. De har brandslukkere med i deres traktor og mejetærsker. Så de gør selv alt, de kan, for at begrænse og slukke brandene.

- Det er faktisk helt vildt at se, hvor flinke folk er til at hjælpe hinanden. De kommer fra alle gårde for at hjælpe, når der er brand. Det er bare rigtig dejligt, siger Jan Recke.

