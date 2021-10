Landmænd frygter for husdyr

Ulve er mistænkt for at have dræbt fem krondyrkalve i nærheden af Hovborg.

Det skriver JydskeVestkysten.

Mistanken stammer fra lokale jægere og landmænd, som egentlig er ret sikre i deres sag.

Gårdejer Nikolaj Pedersen har hørt det fra over en bred kam i det sydjyske. Helt fra Klelund over Baldersbæk og Hesselho.

De er sikre på, at det kun kan være ulve, der med den kraft kunne nedlægge krondyrkalvene. Og det skulle være ulvene fra Klelunds Dyrehave, der har været på spil.

- Det bekymrer os med så mange ulve i området. Det er vel kun et spørgsmål om tid, før ulvene begynder at at tage husdyrene, siger Nikolaj Pedersen til JV.

Landmanden holder selv frilandsgrise på en mark ved siden af ulvenes hjem i dyrehaven, og han mener, at Danmark er for lille et land til ulve.

En times kørsel fra Hovborg var en ulv også på spil, og det gik udover Henrik Drøhses får, det kan du læse mere om her.