Landmand spærrer vej med grus og bigballer i protest

Sydøstjyllands Politi er her til morgen rykket ud til en vejblokade på Skovgårdsvej i Vejen kommune.

Her har en en jysk landmand taget lidt utraditionelle metoder i brug.

På vejen har han lagt flere tons grus og et par bigballer, hvilket har spærret den fuldstændig.

Nu er politiet rykket ud for at opretholde sikkerheden i området, da der er opstået trafikale problemer. Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelse.

Ifølge TV2 er der tale om en uenighed i forbindelse med, at Banedanmark har eksproprieret noget af landmandens jord. Det har man gjort for at anlægge en vej hen over den lokale jernbane.

Respekterer ikke Højesteret

På en bigballe i starten af Skovgårdsvej har landmanden hængt et hvidt skilt op.

'Kære billist. Denne vej bliver desværre spærret den 22. oktober, fordi Vejen Kommune ikke respekterer Højesteret. Vi kæmper for den private ejendomsret,' står der på det hvide skilt.

Landmanden kræver sin jord tilbage, da Højesteret tidligere har afgjort, at ekspropriationen af jorden er ugyldig.

- Vi har kontaktet borgmesteren for at finde en mindelig løsning, men man afviser os og prøver efter en anden paragraf. Det er helt uacceptabelt, siger landmanden, Martin Lund Madsen, til tv2.dk.