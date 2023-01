Landsdækkende herretøjskæde går konkurs

Coronakrisen har været hård ved den danske detailhandel, der, til trods for flere økonomiske håndsrækninger fra politisk side, har medført en del butikslukninger.

Så selvom butiksfacader landet rundt igen prydes af liv, lys og nypåklædte mannequins, så har krisetiderne nu krævet endnu et offer.

Bertoni Group, der er selskabet bag den landsdækkende herretøjskæde Bertoni, har netop begæret sig selv konkurs - igen.

Det skriver tøjkæden onsdag i en pressemeddelelse ifølge Finans.

'Det er meget trist, men desværre udenfor vores kontrol. Det, der gør mig mest ked af det, er alle de fantastiske medarbejdere, som nu mister deres job. De har udvist meget stort engagement og kamplyst og har gjort en kæmpe indsats,' skriver Lars Jørgensen, bestyrelsesformand i Bertoni Group, i en pressemeddelelse onsdag.

Hvad den fremtidige drift af herrekonfektionen byder på er endnu uvis. Selskabet gik også konkurs tilbage i 2009 og blev reddet af en kapitalindsprøjtning, men den økonomiske redningsbåd var i sidste ende ikke nok til at redde virksomheden i kølvandet på coronakrisen.

'For os, som ejere, er det desværre en kendsgerning, at vi mister de mange penge, vi har skudt ind i virksomheden gennem de knap seks år, vi har drevet firmaet. Vores samlede tab udgør et stort tocifret millionbeløb hen over årene,' tilføjer Lars Jørgensen.

Ekstra Bladet har prøvet at komme i kontakt med Bertoni, men det har endnu ikke været muligt.