Generelt er det en god idé at lette foden fra speederen, men i særdeleshed i denne uge gør bilister landet over klogt i at overholde fartgrænserne. Politiet gennemfører nemlig i denne uge en landsdækkende indsats mod fartsyndere.

Høj hastighed skaber utryghed på vejene og øger risikoen for ulykker markant. Selv en lille hastighedsoverskridelse kan få fatale følger, skriver Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

- Hvert år bliver politiet kaldt ud til utallige trafikulykker, der kunne have været undgået, hvis trafikanterne havde overholdt fartgrænserne, siger Christian Berthelsen, Rigspolitiets Nationale Færdselscenter.

- Derfor er hastighed et meget vigtigt indsatsområde, og vi prioriterer fartkontrol på vejene for at redde liv og skabe tryghed for dem, der færdes i trafikken, lyder det i pressemeddelelsen.

Alvorlig konsekvens

Rigspolitiet understreger, at selv en lille hastighedsoverskridelse har stor betydning for et køretøjs bremselængde, og at de ulykker, der sker som konsekvens, i nogle tilfælde 'får en tragisk udgang', mens andre ulykker 'mærker de implicerede for livet'.

Den skærpede indsats mod hastighedsovertrædelser i denne uge sker på baggrund af den klare sammenhæng, der er mellem fart og antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken.

For høj hastighed vurderes at være den hyppigste årsag til færdselsulykker med alvorlig tilskadekomst og dødsfald, lyder det fra Rigspolitiet, som understreger sin pointe med tørre kendsgerninger: