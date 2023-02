Landsdækkende kæde reddet på målstregen efter konkurs

Først lukkede snedkerkøkkenkæden Hanstholm Køkken sine 20 butikker i Danmark og sendte de ansatte hjem i slutningen af januar.

En uge efter blev den 55 år gamle forretning efter længere tids kamp for overlevelse så erklæret konkurs.

Men nu to uger efter at Hanstholm Køkken måtte dreje nøglen om, er de blevet reddet på målstregen.

Det skriver Finans.

Ny investor

Det så ellers sort ud for Hanstholm Køkken. Så sort, at den voksende milliongæld ikke var til at overkomme.

Men den nordjyske mangemillionær Villy Jæger er nu trådt ind i ejerkredsen, skriver Hanstholm Køkken i en pressemeddelelse, og sammen med Lars Gantzel Pedersen, der var en del af den tidligere ejerkreds, agter han at vende skuden.

'Det bliver på et beskåret niveau. Som markedssituationen er i øjeblikket, bliver vi simpelthen nødt til at skære ind til benet, og det betyder, at vi desværre er nødsaget til at starte med et mindre setup, hvor vi bliver repræsenteret i fem byer med to egne og tre franchisebutikker,' udtaler Villy Jæger i pressemeddelelsen ifølge Finans.

Milliongæld: Køkkenkæde konkurs

40 millioner kroner

Konkursbegæringen 1. februar skyldtes især, at markedet nåede 'at bremse op', før man kunne ekspandere til udlandet, udtalte en af partnerne i Hanstholm Køkken Kent Ernst Hansen til Jydskevestkysten i januar.

Ifølge JP Vejle lød gælden i Hanstholm Køkken i seneste regnskab på tæt på 40 millioner kroner. Det har kæden dog ikke selv bekræftet.

Kæden har heller ikke offentliggjort, hvor mange penge de to ejere har betalt for at købe kæden, men ifølge pressemeddelelsen er der tale om 'så pænt et beløb, at man kan regne med Hanstholm Køkken fremover.'

Lukker og slukker: Landsdækkende kæde sender alle hjem