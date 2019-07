Landsdækkende kæde tilbagekalder vin

Et parti af den italienske mousserende vin Moscato d'Asti tilbagekaldes.

Det skyldes, at der er en risiko for, at vinen stadig gærer. Den proces skaber et ekstra tryk i flaskerne, så skruelåget kan springe af, når man forsøger at åbne flasken. Det fortæller Jens Juul, informationsdirektør i Coop.

- Vi har fået fem reklamationer fra fem kunder, der har oplevet, at der var tryk på låget, da de skruede det af. Det kan tyde på overgæring i vinen.

- Varen er ikke i orden, hvis det føles, som om der er tryk på, så låget suser hurtigere af, end det gør normalt.

- Derfor har vi valgt at trække flaskerne tilbage, siger han.

Flaskerne er solgt i supermarkederne Kvickly, SuperBrugsen, Brugsen, Dagli'Brugsen, LokalBrugsen og Fakta. Der er tale om flasker med skruelåg, som har EAN-stregkoden 8003895121005.

Det er, når kunderne er begyndt at løsne låget, at det er sprunget af med stor kraft. Ifølge Jens Juul er der ikke grund til at blive bange, hvis man ligger inde med en eller flere flasker fra partiet. Men de bør byttes.

- Hvis man har en flaske, synes jeg, man skal gå ned og aflevere den igen og få en flaske, hvor vi ved, at tingene er i orden, siger han.

Selv om der er mistanke om overgæring i nogle af flaskerne, har Coop ikke oplevet, at det har kunnet smages på vinen.

- Hvis man synes, at vinen ikke smager, som den skal, er man altid velkommen til at komme tilbage med den og bytte den. Det har vi dog ikke kunnet konstatere i de her fem tilfælde, siger han.

Man behøver ikke at have kvitteringen med for købet af flasken, når man henvender sig i butikken for at få sine penge retur eller varen ombyttet.