Landsforening deler 70.000 frøposer ud til gavn for bierne

Lige så irriterende bier kan være, lige så nødvendige er de, når det gælder bestøvning af planter og træer.

Men bierne er ifølge Økologisk Landsforening truet, blandt andet fordi vilde bier mangler føde.

Landsforeningen uddeler derfor i løbet af april 70.000 poser med økologiske frøblandinger, der kan holde flere bier på vingerne til sommer.

- Frøposerne er en madpakke til bier, som man kan så i sin have og dermed give bestøverne bedre vilkår, og vi kan alle sammen hjælpe til, siger Christina Udby Hansen, der er chefkonsulent hos Økologisk Landsforening.

Frøposerne vil blive uddelt i Bilka, Føtex og nemlig.com.

Frøblandingen er sammensat af arter, som giver en lang blomstringsperiode. Blomsterne er fyldt med nektar, som er biernes fødekilde.

- Vi er blevet alt for dygtige til at fjerne vores blomster og slå græsset for ofte, men bare det at have et vildt stykke i haven, det er en gave for bierne, siger Christina Udby Hansen.

Men det er langt fra nok, mener chefkonsulenten.

Derfor har Økologisk Landsforening også allieret sig med 250 landmænd, der vil sprede frøblandingerne ud på deres marker.

- Frøposerne er tiltænkt som en gimmick, der skal gøre folk opmærksomme på problemet, men det batter langt mere, at 250 landmænd sår frøerne, siger hun.

Hun opfordrer til, hvis man ikke får fat i frøblandingerne, at man selv sår blomsterfrø til bierne - enten i haven eller i altankassen.

I Bilkas 19 butikker deles de første frøposer ud fra på fredag den 5. april. Nemlig.com sender frøposer med varerne ud fra den 12. april, og i Føtex’ 102 butikker deles poserne ud den 26. april.