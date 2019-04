Landsindsamling sikrer 33 millioner til Kræftens Bekæmpelse

Der er søndag blevet indsamlet 33 millioner kroner ved Kræftens Bekæmpelses landsindsamling. Det er en lille fremgang fra sidste år, hvor de frivillige fik samlet 32,4 millioner kroner ind til kræftsagen på dagen.

Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse.

26.000 frivillige fra hele landet var søndag ude at samle ind.

I Kræftens Bekæmpelse er de glade for danskernes opbakning i kampen mod kræft.

- Det er så fantastisk. Vi er meget, meget taknemmelige og imponerede over, at den danske befolkning støtter så meget op omkring vores indsatser.

- Det er vi virkelig glade for, siger Helen Bernt Andersen, formand for Kræftens Bekæmpelse.

Søndag først på aftenen er pengene fra indsamlingsbøtterne, Mobile Pay og donerede beløb fra erhvervslivet talt op.

Oveni kommer det beløb, som danskerne har bidraget med via girokort, bankoverførsel og sms. Det bliver talt op senere.

Især mobilbetaling via Mobile Pay har i år vist sig som en populær betalingsløsning. Brugen af Mobile Pay er steget med 50 procent i forhold til sidste år.

Helen Bernt Andersen var selv ude at stemme dørklokker, og her oplevede hun, at over halvdelen af bidragene kom fra Mobile Pay.

Årets mange bidrag kan ifølge formanden være med til at sikre, at færre får kræft, og at flere overlever sygdommen.

- Det kan gøre en stor forskel. En stor del går til forskning i behandling af kræft, siger Helen Bernt Andersen.

Hver gang Kræftens Bekæmpelse får 100 kroner, går 62 kroner til forskning, 19 kroner går til patientstøtte, 16 kroner går til forebyggelse af kræft, og 3 kroner går til administration.

Færre danskere var i år hjemme, da indsamlere bankede på døren, oplyser Kræftens Bekæmpelse. Ifølge organisationen kan det meget vel skyldes, at danskerne var ude i søndagens gode vejr.