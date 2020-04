Lang kø efter gratis fadbamser

Ny folkesport breder sig i forbudstid: Stor interesse for at bekæmpe ølspild

Først blev det in at bekæmpe madspild. Nu er der også gået sport i at skænke gratis øl, inden det bliver for gammelt.

Tanken om at hælde 1000 liter fadøl i kloakken under coronalukningen gjorde så ondt på værtshusejer Kenn Jørgensen fra ’Admiralen’ i Silkeborg, at han påskedag valgte at forære øllet bort til sine kunder. Plus en hel del andre.

Derfor slangede en kø på henved 150 øltørstige personer sig i indbyrdes behørig afstand gennem Søndergade i midtbyen. Medbringende alt fra dunke, spande, baljer og krukker. Ja sågar fem-liters benzindunke.

Bedre end at blive hældt ud

- Det er da bedre, at øllet bliver drukket, end at det bliver hældt ud, lød det fra Admiral-boss Kenn. Han fik fyldt sit tankanlæg, netop som regeringen lukkede Danmark for præcis en måned siden.

Campingdunken på fire liter skal deles med en kammerat, siger Hussein Ibrahim. Foto: Anders Brohus

Samlingsforbuddet betyder en tabt omsætning på små 50.000 kroner alene på fadøl. Men i går fik han og de ansatte alligevel en fest, da de på skift skænkede ad libitum fra barens fire tapper, straks da ølhunden glammede på slaget 12.

- Nu skal vi hygge os

- Nu skal vi hygge os. Vi skal bare lige finde en bænk, jublede Celine Raaby og Louise Leegaard, der som nogle af de første forlod baren med syv otte liter frisktappet pilsner.

Forreste mand i rækken, Hussein Ibrahim, medbragte en campingdunk:

- Jeg glæder mig. Dunken rummer fire liter, som jeg deler med en kammerat.

Dørmand Jimmy Mortensens (th) 108 kilo og 16 år på begge sider af baren giver ham den naturlige autoritet, der skal til for at få 150 øltørstige midtjyder til at holde afstand og køkultur. Foto: Anders Brohus

300 liter øl i timen

Gildet fortsatte til ved 15-16 tiden, hvor de 1000 liter var ved at være løbet igennem Admiralens ølhaner.

- Vi kan tappe omkring 300 liter i timen, og så er det slut, lød det fra Kenn Jørgensen.

Politiet fulgte operationen på behørig afstand. Den eneste gang, den udkommanderede betjent måtte gribe ind var, da han bad en cyklist om at stå af og fortsætte til fods på gågaden.