Der forventes forlænget rejsetid på 30 minutter i sydgående retning efter et uheld på Hillerødmotorvejen

Et uheld på Hillerrødmotorvejen mellem Farum og Fiskebækbroen i sydgående retning fører til forlænget rejsetid på 30 minutter.

Det oplyser Vejdirektoratet.

De skriver, at politi og redningsmandskab er på stedet, og at de har fået rykket uheldet ud i nødsporet, og at alle spor dermed er farbare.

Oprydningsarbejdet forventes tidligst afsluttet kl. 7.50.

Ifølge Vejdirektoratet fører uheldet til forlænget rejsetid på op til 30 minutter.

Opdateres ...