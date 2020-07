Lang kø på Øresundsbroen mod Danmark

Der er opstået en længere kø for at komme ind i Danmark via Øresundsbroen

Der er opstået en længere kø på Øresundsbroen mod Danmark.

Det fortæller en medarbejder fra Øresundsbroen til Ekstra Bladet.

- Der er lige nu omkring to kilometers kø på den svenske side for at komme til Danmark. Men de arbejder hurtigt og meget dygtigt nede ved grænsekontrollen, for køen var en kilometer længere for en times tid siden. Ventetiden er på lidt under en time, vil jeg skyde på, fortæller Martin Døj, Øresundsbroens pressevagt.

Han vurderer, at køen vil være forsvundet senere hen på eftermiddagen ved fire-femtiden.

- Det er ferietrafik på en fredag, hvor folk skal hjem fra ferie, og folk skal ud på ferie, forklarer Martin Døj.

