Lang næse efter varmecheck-betaling: Har sparet sig ud af ordningen

Udbetalingen af den længeventede varmecheck var ikke en glædelig overraskelse for alle. Flere borgere med elvarme føler sig snydt og misinformeret på grund af et særligt krav, der betyder, at de ikke kan få varmechecken, fordi de har sparet for meget sidste år

Tøjvask om natten og TV i mørket.

Siden energipriserne sidste år eksploderede, har 57-årige Nina Elian spinket og sparet for at få råd til at betale sine elregninger. Derfor fik hun sig noget af en lang næse, da hun i sidste uge opdagede, at hun alligevel ikke fik udbetalt den famøse varmecheck på 6000 kroner.

Som enlig mor, førtidspensionist med en årlig indkomst på 220.000 kroner og husstand med elektrisk varmepumpe tikkede hun ellers alle kravene af til at modtage varmechecken. Næsten.

For hun havde nemlig overset et særligt krav, der betyder, at den strøm, hun sparede i december, nu bider hende i røven.

- Vi laver ikke varm mad dag hver dag, for det sparer vi os også ud af, og det gjorde vi også i december. For fanden altså, vi vasker tøj om natten. Vi sad med uldsokker og dyne på i sofaen og så fjernsyn i bælgravende mørke, og så var der lys i emhætten. Vi gjorde fandeme, hvad vi kunne. Og det fik vi så én over næsen for, siger Nina Elian til Ekstra Bladet.

Den 57-årige førtidspensionist Nina Elian havde håbet på at få lidt ekstra økonomisk hjælp til at betale el-regningen. Privatfoto

Har sparet for meget

Loven bag varmechecken er skruet sådan sammen, at det kun er husstande med bestemte varmekilder, der kan modtage varmechecken, hvis den pågældende borger samtidig har en årlig indkomst på under 650.000 kroner.

En af disse varmekilder er el-varme i form af el-radiator eller varmepumpe. Det er sådan, Nina Elian varmer sit hus op.

Der er dog et ekstra krav i loven om, at man skal have haft et elforbrug over 1500 kwh i december måned sidste år, før man er berettiget til varmechecken.

Men i december var Nina Elian allerede begyndt at spare på strømmen, og hun var derfor langt fra den nedre grænse.

- Jeg brugte slet ikke 1500 kwh, for vi var jo dygtige. Vi gjorde alt det, de sagde, og skruede ned for varmen. Priserne på strøm steg allerede i oktober. Der fik jeg en regning på 5800 kroner. Året før var den på 2800 kroner. Jeg fik et chok og røg baglæns ud af mine sko.

'Et dyt i bamsen'

Nina Elian er ikke den eneste, der er overrasket over den særlige regel.

Også den 74-årige pensionist Flemming Ellinghart, der i december kun havde et elforbrug på 757 kwh, føler sig snydt.

- Jeg sparer jo hele tiden, fordi alting stiger og bliver dyrere og dyrere. På et tidspunkt sidste år gik det rigtigt amok, så det er klart, at jeg sparer på strømmen. Jeg sparer der, hvor jeg kan. Og så får man sådan et dyt i bamsen, fordi ’nu har du sparet for meget, så kan du ikke få penge’. Det kan sgu ikke være rigtigt, siger han.

74-årige Flemming Ellinghart mener, det er 'uartigt', at politikerne ikke har været tydelige omkring det særlige krav. Privatfoto

Satte næsen op efter det

Loven er klar, og der er ikke så meget at rafle om i Nina Eilan og Flemmings Ellingharts tilfælde.

Men deres frustration bunder mest i, at myndighederne ikke har været gode nok til at informere om minimumsgrænsen for elforbruget.

- Der er ingen, der på noget som helst tidspunkt har sagt, at jo mere du sparer, jo mere sparer staten. Hvis jeg havde vidst det, så havde jeg ikke gået og sat næsen op efter det. Alle sagde til mig, at selvfølgelig er du sgu da berettiget, Nina, du har jo kun en indtægt på 220.000 kroner, siger Nina Elian.

Og det er ikke underligt, at de to pensionister ikke har været opmærksomme på kravet.

Minimumsgrænsen har ikke været nævnt med et ord i pressemeddelelser fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet fra februar og marts, og det har heller ikke fremgået af de tilhørende politiske aftaletekster.

Selv en stor, professionel organisation som Ældre Sagen blev først opmærksom på reglen om minimumsgrænsen fredag i sidste uge, fordi de fik henvendelser fra frustrerede borgere, oplyser Ældre Sagen til Ekstra Bladet.

Gemte sig i lovteksten

De to pensionister kunne til gengæld have læst om reglen i selve lovteksten fra april. Nærmere bestemt i paragraf 3, stk. 4.b i lov nr 445 af 12/04/2022.

Flemming Ellinghart mener dog ikke, det er rimeligt, at han som almindelig borger skal ind og læse juridiske lovtekster for at blive oplyst om reglerne.

- Jamen man skal vel ikke være jurist for at skulle kunne slå det der op, det kan da ikke være rigtigt. Der stod intet om et minimumsforbrug på noget tidspunkt, intet, siger han.

Minister: 'Grænsen skal gå et sted'

Klimaminister Dan Jørgensen (S) vil ikke stille op til interview med Ekstra Bladet om det særlige krav om minimumsforbrug af el.

I et skriftligt svar udtaler han:

'Der er ingen tvivl om, at en hverdag med høje energipriser er hårdt for mange, og vi har givet en hjælpende hånd, til dem, der er hårdest ramt. Grænsen skal gå et sted, selvom jeg har forståelse for, at det er frustrerende at være tæt på at være i målgruppen.'

'Udover varmechecken har vi givet en pulje på 200 mio. kr. til kommunerne, som kan yde støtte til de pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre, der har allermest brug for det. Og vi har nedsat elafgiften af flere omgange,' lyder det fra ministeren.

Dan Jørgensen vil dog ikke svare på, om ministeriet har været gode nok til at informere borgerne om kravene for elvarmekunder.

Hvis ikke man vil begive sig for meget ud i paragraffer, kan man nu læse mere om kravene på hjemmesiden varmecheck.dk, der blev oprettet i forbindelse med varmecheckens udbetaling onsdag sidste uge.